Mercato OL : Une tendance se dégage pour Malick Fofana à l’Olympique Lyonnais

Malick Fofana figure parmi les joueurs les plus courtisés de l’OL. Il est en haut de la liste des joueurs susceptibles de quitter le club cet hiver, bien qu’il soit plus fort probable que l’ailier belge parte à l’été prochain.

Mercato : Malick Fofana, la pépite de l’OL sur les tablettes des grands clubs

Arrivé à l’OL en janvier 2024, Malick Fofana a franchi un cap significatif cette saison. Il est devenu l’un des éléments clés de l’équipe de Laurent Blanc, grâce à ses performances régulières et de haut niveau. Le jeune joueur de 19 ans a conquis une place de titulaire indiscutable et justifie pleinement son nouveau statut. À mi-saison, il affiche déjà un bilan impressionnant avec 7 buts et 3 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues.

Fort de ces performances, Malick Fofana a naturellement attiré l’attention de nombreux recruteurs. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, sont sur les rangs pour tenter de le recruter.

OL : Textor attend une offre conséquente pour l’ailier belge

À Lyon, John Textor ne serait pas insensible à une offre conséquente pour la pépite belge. Évalué à 25 millions d’euros sur le marché des transferts, Malick Fofana ne devrait pas quitter l’OL pour moins de 30 millions d’euros, selon les estimations du président lyonnais. Pour rappel, il avait été acheté 19,5 millions d’euros au club belge de La Gantoise. De plus, il est lié à l’OL jusqu’en juin 2028.

Malick Fofana finalement transféré par l’Olympique Lyonnais à l’été ?

Evoquant la situation du jeune joueur, le média Foot Mercato a indiqué que Malick Fofana ne souhaitait pas quitter le club précipitamment pendant ce mercato d’hiver, « même si une offre très intéressante pourrait être envisagée, tant pour le club que pour le joueur ».

Cependant, la situation pourrait évoluer lors du prochain mercato estival. En effet, l’OL a besoin de réaliser des ventes afin de respecter les exigences de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). De ce fait, plusieurs joueurs pourraient faire l’objet de transfert cet hiver ou à l’été 2025.