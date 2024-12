Mercato PSG : Aston Villa répond au Paris SG pour Jhon Duran

Le PSG cible Jhon Durán pour pallier le potentiel départ de l’attaquant français Randal Kolo Muani lors du mercato hivernal. Aston Villa lâche sa réponse au Paris SG.

Le PSG va se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Certains joueurs du club de la capitale sont annoncés sur le départ cet hiver. L’attaquant français, Randal Kolo Muani ne convainc pas Luis Enrique et est écarté de son groupe lors des trois derniers matchs du Paris SG. L’ancienne star du FC Nantes devra se trouver un nouveau point de chute pour s’imposer.

L’international espagnol Marco Asensio est également mis à l’écart et pourrait aussi plier bagage lors du mercato d’hiver. Selon la presse espagnole, les dirigeants du Paris SG envisageraient de le céder s’ils reçoivent une offre d’au moins 30 millions d’euros. Si ces départs s’officialisent, les pensionnaires du Parc des Princes doivent recruter de nouveaux joueurs.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’entraîneur parisien, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Jhon Duran, la pépite colombienne d’Aston Villa. Âgé de seulement 21 ans, le crack a déjà séduit par ses qualités techniques et sa voracité devant le but. Les 12 réalisations inscrites par le jeune attaquant colombien cette saison en font l’une des révélations de Premier League, et il serait la priorité de Luis Enrique pour renforcer l’attaque parisienne.

Toutefois, convaincre Aston Villa de céder son joueur en plein milieu de saison s’annonce être une tâche ardue. Le club anglais qui dispute la Ligue des Champions, a fermé la porte à un départ de son joueur cet hiver.

Sous contrat à Aston Villa jusqu’en 2030, la valeur de Jhon Durán est estimée à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le Paris SG devra explorer d’autres pistes sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif.