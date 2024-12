Mercato PSG : Humilié par Luis Enrique, Marco Asensio vers la sortie cet hiver ?

À la surprise générale, Marco Asensio a été écarté du groupe du PSG lors de la victoire face au RC Lens en Coupe de France. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2026, l’ancien attaquant du Real Madrid pourrait faire ses valises dès cet hiver.

Mercato PSG : Marco Asensio face à l’incompréhension, son avenir au Paris SG en question.

Marco Asensio traverse une période d’incertitude quant à son avenir au Paris Saint-Germain. Mis à l’écart par Luis Enrique, l’international espagnol s’interroge sur la pertinence de rester à Paris. D’après le journal Le Parisien, l’entourage de l’ancien lieutenant de Cristiano Ronaldo a exprimé son incompréhension face à la situation du joueur de 28 ans au Paris Saint-Germain.

Cette mise à l’écart suscite des interrogations quant à son rôle et son futur au sein de l’équipe. Contrairement à des situations plus tranchées comme celles de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, dont les départs semblent actés, l’avenir de Marco Asensio reste incertain. Un départ lors du prochain mercato hivernal n’est toutefois pas exclu.

À en croire le quotidien régional, plusieurs clubs avaient manifesté leur intérêt pour le natif de Palma lors du dernier mercato estival. Cette demande pourrait faciliter un éventuel transfert. D’ailleurs, un prix serait déjà fixé en interne pour son possible transfert.

Le Paris SG prêt à vendre Marco Asensio pour 30M€

Si sa situation au PSG ne s’améliore pas, l’international espagnol pourrait envisager de nouvelles options pour relancer sa carrière. Son talent indéniable mérite d’être pleinement exploité. Luis Enrique profite de la fin d’année 2024 pour entamer un remaniement de son effectif. Après avoir clairement écarté Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, c’est au tour de Marco Asensio de subir les décisions de l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Fréquemment mis de côté par le technicien espagnol depuis quelques mois, Asensio prend sa non-convocation contre le RC Lens comme un message très clair : il doit aller trouver son bonheur loin de la capitale française. Selon la presse espagnole, il ne fait aucun doute que Marco Asensio est sur le départ en janvier.

En coulisses, il se murmure qu’une offre de 30 millions d’euros pourrait même suffire à convaincre Luis Campos de le vendre. L’avenir d’Asensio au PSG est donc en suspens. L’évolution de sa situation dans les prochaines semaines sera déterminante.