Montpellier HSC : Akor Adams au cœur d’une nouvelle polémique

Depuis l’humiliante défaite en Coupe de France face au Puy-en-Velay (0-4), les joueurs du Montpellier HSC sont au centre d’une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Après les propos controversés de Joris Chotard, c’est désormais Akor Adams qui est sous le feu des projecteurs en raison d’une publication sur Instagram.

Akor Adams face aux critiques des supporters

Alors que la plupart des clubs profitent de la trêve de Noël pour souffler, le Montpellier HSC reste en proie aux tensions. La lourde défaite face au Puy-en-Velay, une équipe évoluant en National 2, a laissé un goût amer chez les supporters. Ces derniers, fidèles au club et présents dans les tribunes à chaque rencontre, n’ont pas mâché leurs mots sur les réseaux sociaux.

Après s’en être pris à Joris Chotard, critiqué pour des déclarations jugées inappropriées, les fans ont pointé du doigt Akor Adams. L’attaquant nigérian a pris la défense de son capitaine, mais sa démarche a été perçue comme maladroite et condescendante.

Dans une story Instagram, Akor Adams a écrit en anglais : « Never forget, if it was that easy, everyone would do it ( N’oubliez jamais, si c’était si simple, tout le monde le ferait) ». Ce message a été interprété comme une provocation envers les supporters, qui attendent des résultats positifs de leur équipe plutôt que des excuses ou des justifications. Cette publication a ravivé la colère des fans, d’autant plus que Joris Chotard avait déjà présenté ses excuses dans un communiqué officiel publié par le club.