Mercato Montpellier HSC : Joris Chotard laisse entendre un possible départ cet hiver

Ce week-end, le Montpellier HSC a dû se contenter d’un match nul (2-2) contre l’OGC Nice. Grâce à Joris Chotard et Théo Sainte-Luce, les Héraultais ont évité une défaite. Après la rencontre, le premier buteur a exprimé sa satisfaction, tout en laissant entendre qu’il pourrait bientôt quitter le club.

Vers un départ de Joris Chotard ?

Le mercato hivernal approche à grands pas, et au Montpellier HSC, Laurent Nicollin et son équipe devront peut-être ajuster l’effectif. Des départs sont prévus, et bien que les noms concernés n’aient pas encore été dévoilés, Joris Chotard semble être un candidat probable.

Arrivé en 2019, le milieu défensif de 23 ans a déjà cinq saisons derrière lui avec les Pailladins. Pilier du club, il pourrait toutefois mettre fin à son aventure dès cet hiver. Interrogé par Midi Libre après le match contre Nice, Joris Chotard a laissé planer le doute sur son avenir :

« Au moment du but, je pense seulement à l’égalisation. Après, si c’était mon dernier match à domicile, bien sûr que je serais content de finir comme ça, entre guillemets, même si j’aurais préféré une victoire. Mais voilà, c’est un but qui a aidé l’équipe. »

#football "Si ce devait être mon dernier match ici, je serais heureux de finir comme ça". La réaction d'un des buteurs, Joris Chotard, après le nul 2-2 du #mhsc #MHSCOGCN #teammhsc pic.twitter.com/FbcEov4y8e — Midi Libre Sports (@MidiLibreSports) December 15, 2024

Une destination en Italie ?

Cette déclaration alimente les rumeurs d’un départ dès janvier. Selon les dernières informations, l’AC Milan suivrait de près le jeune milieu défensif. Bien qu’aucune offre officielle n’ait encore été annoncée, un transfert vers la Serie A semble envisageable.

Si ce déplacement venait à se concrétiser, cela marquerait un tournant important pour le joueur de 23 ans et pour le MHSC, qui devra alors trouver son remplaçant avant la seconde moitié de la saison. Ainsi, le mercato hivernal s’annonce agité pour les dirigeants héraultais. Reste à savoir maintenant, si Joris Chotard rejoindra un grand club européen ou va rester à la Mosson pour poursuivre son aventure avec le Montpellier HSC.