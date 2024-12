Mercato PSG : Kolo Muani sur le départ du Paris SG, direction la Turquie ?

L’avenir de Randal Kolo Muani au PSG se joue peut-être sur ce mercato hivernal. Poussé à la sortie du Paris SG, l’attaquant français ne manque pas d’options. La dernière piste qui s’offre à lui mène en Turquie.

Mercato PSG : L’avenir de Kolo Muani au Paris SG s’écrit en pointillé

L’histoire d’amour entre Randal Kolo Muani et le PSG tire peut-être déjà vers sa fin. L’international français est presque proche de la porte de sortie, avec une situation de plus en plus délicate. Alors que beaucoup espéraient voir Luis Enrique profiter de la Coupe de France pour lui redonner de la confiance et du temps de jeu, Kolo Muani était une fois encore absent du groupe.

C’est la troisième fois de suite que l’entraîneur du Paris Saint-Germain prend la décision de se passer des services de l’avant-centre des Bleus depuis le retour de blessure de Gonçalo Ramos. Pour Kolo Muani, le message est donc clair : son avenir ne s’écrit plus au Paris SG. Depuis, des offres se multiplient pour le buteur de 26 ans. Après des clubs comme le FC Nantes et l’AS Monaco en Ligue 1, une nouvelle destination s’offre au joueur en Turquie.

Randal Kolo Muani du Paris SG à Galatasaray ?

Arrivé au PSG l’été dernier pour un montant record de 90 millions d’euros, Kolo Muani n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Ses performances en deçà des attentes ont poussé Luis Enrique à le reléguer sur le banc de touche. Pour le relancer, Galatasaray serait prêt à lui tendre les bras. Le club turc chercherait à renforcer son secteur offensif après la blessure de Mauro Icardi et envisagerait sérieusement de faire de Kolo Muani sa nouvelle recrue.

Les dirigeants du club d’Istanbul, qui avaient déjà tenté leur chance avec Paulo Dybala, se sont tournés vers le Français. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Paris, l’ancien de Francfort pourrait être une belle opportunité pour le club de Galatasaray. Son profil offensif et sa technique font de lui un joueur très intéressant.

Si un départ de Kolo Muani semble de plus en plus probable, plusieurs autres clubs européens seraient également sur les rangs. Des formations de Premier League et de Bundesliga suivraient également de près la situation.

Un départ qui s’annonce compliqué

Le départ de Kolo Muani ne sera pas chose aisée pour le PSG puisque le buteur n’a pas l’intention de partir et compte se battre pour retrouver sa place et s’imposer. Le club parisien devra donc trouver un accord avec Galatasaray sur le montant du transfert, mais également convaincre l’attaquant français de quitter la capitale.