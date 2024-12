Mercato PSG : Divorce acté entre Kolo Muani et le Paris SG !

Arrivé en grande pompe à l’été 2023, Randal Kolo Muani ne fera pas de vieux os sous le maillot du PSG. À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, le Paris SG a pris sa décision concernant l’attaquant de 26 ans.

Mercato : Luis Enrique ne compte plus sur Kolo Muani

Désormais ignoré par Luis Enrique lors des rencontres du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani se dirige tout droit vers un départ lors du prochain mercato hivernal. Ce samedi, le journaliste italien Fabrizio Romano révèle que du côté du club de la capitale, le départ de l’international français est considéré comme quasi certain.

« Le départ de Kolo Muani en janvier est considéré comme sûr et presque garanti, car Luis Enrique continue de montrer qu’il ne compte plus sur l’attaquant français. Le PSG est ouvert à discuter du départ de Randal à ses conditions, comme pour Milan Skriniar. Le plan du PSG a débuté il y a 10 jours, confirmé », a écrit le spécialiste mercato sur Twitter.

Arrivé au PSG lors des dernières heures du mercato estival 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort pour un montant de 95 millions d’euros, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’effectif parisien. Afin de retrouver du temps de jeu dans la seconde partie de saison, le natif de Bondy est également ouvert à un changement d’air en janvier. Surtout qu’il ne manque pas de prétendants dans presque tous les championnats européens.

Quelle destination pour Randal Kolo Muani après le Paris SG ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Randal Kolo Muani voit son avenir s’assombrir à Paris. Avec seulement deux titularisations cette saison et une absence notable contre Lyon et Monaco, il semble désormais hors des plans de l’entraîneur parisien, qui a clairement indiqué que le joueur n’avait plus sa place dans son système de jeu. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, l’ancien attaquant du FC Nantes, qui représente l’un des transferts les plus importants du Paris SG, ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts.

En effet, selon les renseignements obtenus par RMC Sport, Kolo Muani « est sollicité par plusieurs clubs, en Angleterre, en Allemagne, mais aussi en Ligue 1, notamment par Monaco. » Reste maintenant à savoir dans quel club Randal Kolo Muani va rebondir après son bref passage au Paris Saint-Germain.