Mercato OL : Coup de tonnerre pour Georges Mikautadze ?

Pris entre les griffes de la DNCG, l’OL devra vendre massivement cet hiver pour assurer son maintien en Ligue 1. Arrivé l’été passé, Georges Mikautadze pourrait ainsi être sacrifié par John Textor les semaines plus brefs délais.

Mercato OL : Georges Mikautadze placé sur le marché cet hiver ?

L’Olympique Lyonnais abordera une période délicate en janvier. Outre un calendrier chargé (Ligue 1, Coupe de France, Ligue Europa), les Gones seront en pleine période de mercato hivernal. Une échéance qui, contrairement à l’année dernière marquée par de nombreuses acquisitions, pourrait cette fois-ci être synonyme de plusieurs départs. Lyon est sous surveillance de la DNCG en raison de la fragilité de ses finances.

Menacé d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 à titre conservatoire, le club rhodanien devra impérativement vendre des joueurs pour maintenir son équilibre financier, d’autant plus qu’il est soumis à une interdiction de recrutement et à un encadrement de sa masse salariale. Rayan Cherki est le principal joueur susceptible de partir, mais d’autres éléments suscitent également l’intérêt de clubs étrangers, notamment Georges Mikautadze.

Galatasaray à l’offensive pour Mikautadze

C’est notamment le cas de Georges Mikautadze. Auteur de 7 buts en 21 matchs, le Géorgien a vu sa cote grimper en flèche à l’Olympique Lyonnais. Efficace et de mieux en mieux intégré au collectif lyonnais, il a affiché un rendement probant en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. De plus, il continue d’enchaîner les buts avec la sélection géorgienne, de quoi attiser les convoitises de Galatasaray.

Le leader du championnat turc ambitionne de l’attirer à Istanbul le plus rapidement possible, après avoir manqué l’Argentin de l’AS Rome, Paulo Dybala. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur sur X (anciennement Twitter), Georges Mikautadze figure sur les tablettes du club stambouliote pour le mercato, aux côtés du gardien de Naples, Alex Meret.

Bien que l’OL ait besoin de liquidités, Galatasaray devra se montrer très convaincant pour concrétiser cette opération. L’attaquant géorgien est considéré comme le successeur désigné d’Alexandre Lacazette dans le Rhône. Pressenti pour être titulaire chez les Gones la saison prochaine, Mikautadze pourrait même devancer le « Général » dans la hiérarchie s’il maintient ce niveau de performance. Les Turcs devront donc formuler une offre très généreuse à l’OL pour réaliser ce transfert qui ferait grand bruit.