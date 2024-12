Coupe de France : l’ES Thaon prêt à défier le RC Strasbourg

Après avoir éliminé le RC Calais en 32e de finale de la Coupe de France (3-0), le RC Strasbourg se prépare à affronter l’ES Thaon en 16e de finale. Romain Chouleur, entraîneur du club vosgien évoluant en National 3, se réjouit de cette opportunité unique.

L’ES Thaon, prêt pour un nouveau défi

Les 16es de finale de la Coupe de France promettent de belles affiches, dont le duel tant attendu entre l’ES Thaon et le RC Strasbourg. Le club vosgien a créé la surprise en 32e de finale en éliminant l’Amiens SC (2-1), un club de Ligue 2. Cette performance exceptionnelle a marqué les esprits et enthousiasmé les supporters, qui rêvent d’un nouvel exploit.

Cependant, le prochain défi s’annonce encore plus redoutable. Face à une équipe de Ligue 1 en quête de rédemption, l’ES Thaon devra se surpasser. Le RC Strasbourg, actuellement en difficulté en championnat, voit en cette rencontre une opportunité de briller en Coupe de France.

supporters du racing club de strasbourg

Une rencontre sous haute tension

Romain Chouleur, entraîneur de l’ES Thaon, considère cette confrontation comme une expérience inoubliable pour ses joueurs : « Quand on a vu qu’il restait encore trois clubs de Ligue 1, on espérait tirer le PSG s’il battait Lens. Mais Strasbourg est aussi un grand nom du football français, et c’est exactement ce qu’on voulait. »

Pour la deuxième fois dans son parcours, l’ES Thaon tentera de réaliser l’impossible : battre un club de Ligue 1. Du côté des Alsaciens, il s’agit non seulement d’éviter une élimination précoce, mais aussi de préserver leur image face à un adversaire évoluant trois divisions en dessous.