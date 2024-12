Mercato PSG : Lamine Yamal enfin au Paris SG ? 

Le nom de Lamine Yamal avait été associé au PSG lors du mercato d’été dernier. L’ailier du FC Barcelone est présenté comme le profil idéal pour être l’image du nouveau projet du Paris SG. Un dossier assez complexe pour être facilement réalisable.

Mercato : L’offre faramineuse du PSG pour Lamine Yamal

Le PSG a tourné une page importante de son histoire avec le départ de Kylian Mbappé. L’attaquant français est le dernier de l’ère galactique à quitter le club après les départs de Lionel Messi et Neymar. Depuis, le club de la capitale s’est engagé dans une nouvelle politique avec recrutement axé sur les jeunes talents. Un projet qui a montré ses limites et contraint les dirigeants du Paris SG à chercher à renforcer l’équipe avec des talents confirmés.

C’est dans ce contexte que des rumeurs ont lié le PSG à Lamine Yamal lors du dernier mercato estival. « Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250M€ et j’ai dit non. C’est le joueur le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de Lamine ? Eh bien, cela n’est pas reflété dans la valeur comptable », avait révélé Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, il s’agissait du Paris Saint-Germain.

Lamine Yamal lâche sa réponse au Paris SG

Depuis la saison dernière, le jeune international espagnol est entré dans une nouvelle dimension. En Liga avec le FC Barcelone, Lamine Yamal a inscrit 5 buts et délivré 9 passes décisives en 16 matchs. Interrogé sur une éventuelle envie de départ du club catalan, sa réponse a été sans ambiguïté. « Non, la vérité, c’est que je n’y pense pas », a-t-il lâché dans une récente interview pour Marca.

« Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici. Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien. Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser », a-t-il poursuivi. De quoi mettre peut-être définitivement un terme aux rumeurs qui l’envoient au PSG.

Lamine Yamal, âgé de seulement 17 ans, est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Son potentiel est immense et il a toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.