Mercato OL : Everton et Leverkusen foncent sur un attaquant de l’Olympique Lyonnais

Des clubs étrangers se ruent vers l’OL pour faire leur marché pendant ce mercato d’hiver, vu la situation financière difficile du club rhodanien. Georges Mikautadze est désormais la cible privilégiée de trois clubs européens, et non des moindres.

Mercato : Mikautadze au cœur d’une bataille entre de Galatasaray, Everton et Leverkusen

Le nouvel attaquant vedette de l’OL, Georges Mikautadze, suscite l’intérêt de plusieurs prétendants à l’approche de l’ouverture officielle du mercato hivernal. L’intérêt de Galatasaray, en Turquie, a été révélé cette semaine par le journaliste Ekrem Konur. Ce jeudi, deux autres clubs se sont positionnés pour tenter d’acquérir l’avant-centre de l’Olympique lyonnais.

D’après les informations de Foot Mercato, Everton et le Bayer Leverkusen s’intéressent également à Georges Mikautadze. Pour le club de Premier League et son homologue de Bundesliga, l’international géorgien serait un renfort idéal pour leurs équipes respectives.

OL : L’attaquant Lyonnais devient décisif

Il faut dire que l’ancien buteur du FC Metz a été recruté par l’OL l’été dernier pour pallier un éventuel départ d’Alexandre Lacazette, annoncé possible cet hiver. Ces dernières semaines, il s’est montré très décisif, notamment en inscrivant un doublé contre Qarabag, puis en marquant un but face à Angers SCO et un autre face au PSG en Ligue 1.

En Coupe de France, Georges Mikautadze a inscrit le deuxième but de l’Olympique lyonnais, permettant l’élimination du club amateur Entente Feignies Aulnoye FC (2-1).

Mercato : Le départ de Goerges Mikautadze fixé à plus de 30 M€ ?

Fort de ces performances, la recrue estivale des Gones a naturellement attiré des prétendants. Pour s’attacher les services du Géorgien, Everton et le Bayer Leverkusen devront mettre la main à la poche. Acheté 18,5 millions d’euros hors bonus, Georges Mikautadze ne sera pas cédé à moins de 30 millions d’euros. Il incarne l’avenir de l’OL, même si John Textor est contraint de réaliser des ventes pour équilibrer les comptes du club rhodanien.

Vu la surface financière des deux clubs, ils ont les moyens de s’offrir le numéro 69 de Lyon, s’ils décident de passer à l’offensive.