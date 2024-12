Mercato FC Nantes : Le FCN et Santa Clara en lutte pour Marvin Senaya

Le FC Nantes et le club portugais Santa Clara mènent une rude bataille pour s’attacher les services du crack du RC Strasbourg, Marvin Senaya. Le prix du joueur pourrait grimper en raison des sollicitations.

Mercato FC Nantes : Le FCN cible Marvin Senaya cet hiver

Marvin Senaya est l’une des sensations de ce mercato hivernal. Le jeune défenseur droit de 23 ans, formé au RC Strasbourg, attire les convoitises de nombreux clubs européens dont le FC Nantes. L’avenir de Marvin Senaya au RC Strasbourg s’assombrit de jour en jour.

Depuis l’arrivée de Liam Rosenior à la tête de l’équipe alsacienne, le jeune latéral droit a vu son temps de jeu se réduire considérablement. Titulaire indiscutable sous les ordres de Patrick Vieira la saison précédente, Marvin Senaya est désormais relégué au banc de touche.

Avec seulement 8 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 23 ans peine à trouver sa place dans le onze de départ. Cette situation pourrait bien le pousser à quitter l’Alsace dès le prochain mercato hivernal. Selon les informations de Jeunes Footeux, le FC Nantes serait intéressé par le profil de Marvin Senaya.

Les Canaris souhaiteraient renforcer leur effectif en vue de la seconde partie de saison et auraient jeté leur dévolu sur le jeune défenseur franco-togolais. Mais la concurrence est rude pour la signature de Marvin Senaya. D’autres clubs flairent aussi la piste.

Santa Clara aux portes du RC Strasbourg pour arracher Marvin Senaya

Parmi les prétendants, Santa Clara bouge aussi les lignes pour déloger Marvin Senaya et le relancer. Le club portugais, promu en première division et actuellement cinquième du championnat, souhaite renforcer son arrière-garde. Selon les informations de 228Foot, Santa Clara pourrait formuler une offre dès cet hiver pour s’attacher les services du natif de Saint-Maurice. L’AS Saint-Etienne et Galatasaray suivent aussi de près la situation du joueur.

Sous contrat au RC Strasbourg jusqu’en juin 2027, la valeur marchande de Marvin Senaya est estimée à 1,8 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.