Mercato Stade Rennais : Le SRFC lorgne sur un serial buteur anglais

Le prolifique attaquant anglais, Chuba Akpom, a la cote en France. Le Stade Rennais et d’autres clubs de Ligue 1 se bousculent pour s’attacher ses services lors du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Chuba Akpom dans le viseur du SRFC cet hiver

Les dirigeants du Stade Rennais mettent les bouchées doubles pour renforcer l’équipe rennaise lors du prochain mercato hivernal qui s’ouvrira officiellement dans quelques jours. Le nouvel entraîneur du SRFC, Jorge Sampaoli, n’est pas satisfait de la 12e place du club breton en Ligue 1 et veut opérer certains changements dans son effectif. Le technicien argentin demande des renforts cet hiver.

Selon les informations de Foot Mercato, les pensionnaires du Roazhon Park s’activent pour frapper un joli coup aux Pays-Bas. Le jeune buteur anglais Chuba Akpom est sur la short-list du Stade Rennais. Lié à l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2028, Chuba Akpom ne ferme pas la porte à un départ dès cet hiver. L’attaquant anglo-nigérian envisage de découvrir la Ligue 1 française.

Malgré un temps de jeu conséquent cette saison avec les Lanciers (27 matchs, 7 buts et 1 passe décisive), l’ancien d’Arsenal souhaite découvrir un nouveau championnat et relever de nouveaux défis. L’avant-centre de 29 ans privilégierait un prêt dès l’ouverture du mercato hivernal. Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara et son équipe pourraient accélérer les négociations et boucler le deal cet hiver.

Cependant, la concurrence est rude pour la signature de Chuba Akpom. Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato, indique que d’autres clubs de Ligue 1 seraient prêts à accueillir l’ancienne star de Middlesbrough. Le RC Lens qui avait déjà tenté le coup avant son transfert à l’Ajax Amsterdam serait prêt à revenir à la charge cet hiver.

Les Sang et Or manquent cruellement de buteur et trouvent difficilement le chemin des filets. L’arrivée de Chuba Akpom pourrait apporter de tonus à l’attaque lensoise. Le LOSC, l’AS Saint-Étienne, l’OGC Nice visent tous la pépite anglaise.