Stade Rennais Mercato : Jorge Sampaoli vise un international chilien

Le Stade Rennais entend s’activer lors du prochain mercato hivernal. Le club breton viserait d’ailleurs un ancien joueur de Jorge Sampaoli, un international chilien.

Stade Rennais Mercato : Après Gerson, Jorge Sampaoli vise un ancien protégé au Brésil

Comme d’autres formations françaises, en difficulté ou non, Rennes devrait être actif sur le marché des transferts hivernal, notamment pour satisfaire son nouvel entraîneur, en poste depuis novembre 2024. L’intéressé met d’ailleurs déjà la pression sur sa direction à ce sujet.

Des joueurs de haut niveau ont été annoncés au Stade Rennais récemment, dont Hakim Ziyech, mais également Arnau Tenas, le troisième gardien du Paris Saint-Germain. D’après les révélations des médias AS et En Cancha, le Stade Rennais s’est positionné sur Érick Pulgar.

Sous contrat avec Flamengo jusqu’en décembre 2025, le Chilien de 30 ans, qui a croisé la route de Jorge Sampaoli en sélection entre 2015 et 2016, ainsi que dans son club actuel en 2023, est un milieu de terrain défensif. Expérimenté et passé par des clubs européens durant sa carrière, notamment Fiorentina et Galatasaray, l’international chilien est estimé à environ 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Ce n’est pas le premier joueur ayant évolué sous les ordres de l’Argentin à être annoncé à Rennes durant le mercato hivernal. Le Brésilien Gerson (27 ans), également à Flamengo, avait été cité il y a peu. Reste à voir si cette piste se concrétisera ou s’évanouira comme celle de l’ancien Marseillais.