RC Lens : Brice Samba fait des révélations sur le départ de Franck Haise du RCL

Brice Samba a longtemps évolué sous les ordres de Franck Haise au RC Lens. Mais depuis l’été dernier, le technicien français a quitté le RCL pour une nouvelle aventure à l’OGC Nice. Un départ dont le gardien de but révèle les dessous.

RC Lens : Brice Samba a tout tenté pour Franck Haise

Franck Haise a connu une ascension fulgurante au RC Lens. En seulement quelques années, il est passé d’entraîneur de la réserve à celui de l’équipe première. Avec les Sang et Or, il a connu d’excellents moments, notamment une qualification historique en Ligue des Champions. Pendant ces heures de gloires, Haise pouvait compter sur Brice Samba dans les buts. Cependant, le chemin des deux hommes au RCL s’est séparé l’été dernier.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Brice Samba, gardien emblématique du RC Lens, est revenu sur le départ de Franck Haise. Le portier lensois a révélé avoir tout tenté pour convaincre son entraîneur de rester. « J’ai essayé (de retenir Haise), on a tous essayé, mais bon je pense que le mal était fait. Le coach avait sûrement pris sa décision depuis un moment », a révélé l’international français.

Des départs du RCL qui ont fait douter Brice Samba

Franck Haise n’est pas le seul à prendre la porte du RC Lens. D’autres acteurs clés comme Florent Ghisolfi et Laurent Bessière ont aussi quitté le club, de quoi inquiéter Brice Samba et ses coéquipiers. « Quand les hommes du projet partent un à un, tu doutes, et encore plus avec ce qu’a dit le président », a confié le gardien de but lensois, qui a remis en cause la communication du président du RCL, notamment à propos de la situation de certains joueurs.

« Il y a aussi des choses qui ont été dites sur des individualités, que certains ne pouvaient pas rester parce qu’on changeait de fusil d’épaule. Qu’il fallait vendre, qu’il y avait plein d’aspects à changer. Je ne dis pas qu’il a tort ou raison. Mais moi, Brice, j’aurais fait différemment. Parce que ça a foutu un certain doute à des joueurs », a-t-il fait remarquer.