Mercato FC Nantes : Le FCN intensifie ses efforts pour recruter Abdoul Ouattara

Le FC Nantes met les bouchées doubles pour boucler le transfert du milieu de terrain Abdoul Ouattara. Les discussions seraient en bonne voie entre les dirigeants du FCN et ceux du RC Strasbourg.

Mercato FC Nantes : Le FCN ne lâche pas Abdoul Ouattara

Depuis quelques jours, le nom d’Abdoul Ouattara circule pour un potentiel départ du RC Strasbourg cet hiver. Le jeune milieu de terrain ivoirien pourrait quitter l’Alsace dès janvier prochain pour relever de nouveaux défis. En effet, le FC Nantes aurait fait de lui une priorité pour renforcer son entrejeu.

Abdoul Ouattara peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable au RC Strasbourg. La forte concurrence au sein de l’effectif alsacien et l’arrivée du nouvel entraîneur Liam Rosenior ont limité ses opportunités de jeu. Malgré cette situation, le jeune crack est prêt à se battre pour convaincre ses dirigeants. « Mon objectif est d’avoir plus de temps de jeu, d’être décisif et, surtout, utile à mon équipe. Je veux aider mon club à progresser et soutenir mes coéquipiers dans leurs tâches », a-t-il confié au média 225foot.

Afin de continuer sa progression et d’obtenir un temps de jeu plus conséquent, un départ semble nécessaire pour le jeune Ivoirien. Le FC Nantes, à la recherche de renforts au milieu de terrain, envisagerait un prêt de six mois. Cette solution permettrait au joueur de se relancer et de gagner en expérience avant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Les dirigeants des deux clubs pourraient bientôt accélérer les négociations et trouver un accord.

Cette saison, Abdoul Ouattara a fait seulement 6 apparitions toutes compétitions confondues avec le RC Strasbourg. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du jeune milieu de terrain ivoirien est estimée à 150 000 euros.