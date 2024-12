Le RC Strasbourg a récemment officialisé la prolongation du contrat d’Abdoul Ouattara jusqu’en juin 2029. Ce geste du club alsacien témoigne de la confiance qu’il place dans son jeune milieu de terrain. De son côté, le joueur ivoirien entend rendre cette confiance en aidant le club à progresser.

Abdoul Ouattara : « Je veux aider mon club à progresser »

Malgré un temps de jeu limité sous la direction de Liam Rosenior, Abdoul Ouattara reste profondément attaché au RC Strasbourg. Le jeune milieu de terrain croit fermement en la philosophie du club, axée sur la promotion des jeunes talents. « Strasbourg est un club qui donne la chance aux jeunes de s’exprimer. J’ai la mienne et je ne peux qu’être reconnaissant envers mes dirigeants », a-t-il déclaré.

RC Strasbourg : Abdoul Ouattara réaffirme sa confiance au club 3

Avec seulement 64 minutes disputées en Ligue 1 cette saison sur cinq apparitions, le natif de Zoukpangbeu a tout de même vu son contrat prolongé jusqu’en 2029, un signe de la confiance que lui accorde le club. Plein d’ambitions, Abdoul Ouattara vise à s’imposer davantage : « Mon objectif est d’avoir plus de temps de jeu, d’être décisif et, surtout, utile à mon équipe. Je veux aider mon club à progresser et soutenir mes coéquipiers dans leurs tâches », a-t-il confié au média 225foot.

Cependant, malgré cette prolongation, rien n’indique qu’Abdoul Ouattara restera au RC Strasbourg jusqu’à la fin de la saison. En effet, le FC Nantes s’intéresse au joueur et envisagerait un prêt dès le mercato hivernal. Des discussions entre les deux clubs pourraient bientôt débuter.