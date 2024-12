PSG Mercato : Nuno Mendes veut partir, voici les options du Paris SG pour le remplacer

Mécontent de sa situation contractuelle au PSG, Nuno Mendes envisage désormais un départ en fin de saison. Découvrez les options du Paris SG pour le remplacer au poste de latéral gauche.

PSG Mercato : Nuno Mendes réclame un gros salaire, le Paris SG refuse

En discussions pour prolonger son contrat, qui se termine en juin 2026, Nuno Mendes menace désormais de quitter le Paris Saint-Germain. Rapidement devenu indispensable après son arrivée en 2021, le latéral gauche de 22 ans fait partie des plus faibles salaires du vestiaire parisien. Une situation que l’international portugais veut voir changer avec le nouveau bail que lui propose sa direction.

Sauf que le Paris SG ne compte pas s’aligner sur ses prétentions salariales. Alors que son ancien mentor Ruben Amorim, qui l’a lancé chez les pros au Sporting Portugal, a fait de lui une priorité à Manchester United, le défenseur de 22 ans a clairement fait comprendre au PSG qu’il envisage désormais un départ, à en croire l’Insider Djamel.

« Manchester United et d’autres clubs ont approché son entourage. Manchester United a formulé une offre au joueur en lui proposant un salaire attractif. Ruben Amorim a fait du joueur une priorité, et Nuno a été flatté de se sentir aussi valorisé. La direction a fait savoir à son agent qu’elle ne souhaitait pas offrir le salaire réclamé.

Nuno Mendes et son entourage ont donc informé le club qu’ils allaient envisager un départ dans ces conditions. En interne, le club reste optimiste et pense qu’il s’agit simplement d’un coup de pression de la part de son clan pour obtenir le salaire exigé », assure le compte Twitter. Alors qu’un départ est envisagé, voici cinq options pour remplacer le numéro 25 du Paris SG.

Qui pour remplacer Nuno Mendes au Paris SG ?

L’avenir de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain est incertain. Le Portugais, courtisé à l’étranger, serait mécontent de la proposition salariale du club de la capitale. Face à cette possibilité de départ, voici cinq options potentielles pour le remplacer au poste de latéral gauche. Bien que la presse locale rapporte que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi restent confiants concernant la prolongation de Mendes, les dirigeants parisiens pourraient déjà anticiper son éventuel départ en explorant des alternatives.

1. Théo Hernandez, une opportunité à saisir ?

En difficulté à l’AC Milan, tant sur le plan sportif qu’en dehors, le Français de 27 ans pourrait envisager un départ cet hiver. Bien que son agent ait récemment affirmé sa volonté de prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, la situation de Théo Hernandez à Milan semble fragile. Souvent critiqué par Paulo Fonseca depuis le début de la saison, l’ancien entraîneur du LOSC n’hésitant pas à le mettre sur le banc, Théo Hernandez pourrait être sensible à un intérêt du PSG, d’autant plus qu’il y retrouverait son frère, Lucas Hernandez (28 ans), sous contrat jusqu’en juin 2028.

2. Alphonso Davies, une cible de choix ?

L’avenir du Canadien au Bayern Munich fait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois. Le joueur de 24 ans n’a toujours pas pris de décision quant à une prolongation avec le club allemand ou un départ à l’étranger, notamment au Real Madrid. Récemment, il a évoqué un intérêt de Liverpool et d’Arsenal. Le PSG pourrait-il se positionner sur ce dossier ?

Estimé à 50 millions d’euros par Transfermarkt, Alphonso Davies représente une opportunité de marché intéressante, surtout en cas de départ de Nuno Mendes. Jeune, talentueux et performant, il possède le profil idéal pour le club parisien, qui a les moyens de le convaincre.

3. Ferland Mendy, un retour en Ligue 1 ?

Comme Alphonso Davies, le contrat du Français avec le Real Madrid expire en juin 2025. Bien que souvent titulaire (17 apparitions, dont 15 titularisations), son statut au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti pourrait évoluer, d’autant plus avec l’intérêt persistant du Real pour Alphonso Davies. Le joueur de 29 ans pourrait envisager un retour en Ligue 1, un championnat qu’il a quitté en 2019 pour 49 millions d’euros. Bien qu’aucun club ne se soit manifesté publiquement, Ferland Mendy pourrait trouver un nouveau challenge dans une formation européenne de haut niveau.

4. Ben Chilwell, un pari risqué ?

Contrairement aux autres profils, l’Anglais de 28 ans représente un risque important. Mis à l’écart à Chelsea en Premier League et non inscrit pour les compétitions européennes, il n’a disputé que 45 minutes cette saison. Son manque de temps de jeu est un réel frein. Bien que son contrat avec Chelsea court jusqu’en juin 2027, Ben Chilwell pourrait bien quitter Londres dès cet hiver. Cependant, son manque de compétition pose une question importante sur sa condition physique et sa capacité à retrouver rapidement son meilleur niveau.

5. Luke Shaw, une option à relancer ?

Souvent blessé en 2023 et 2024, l’Anglais de 29 ans n’a disputé que trois rencontres cette saison. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2027, il pourrait voir son temps de jeu diminuer davantage avec l’arrivée potentielle de Nuno Mendes à Manchester.

Selon Napoli Calcio Live, Naples s’intéresserait à Luke Shaw cet hiver. Compte tenu de sa situation à Manchester United, un départ ne serait pas surprenant. Le PSG pourrait saisir l’opportunité de relancer un joueur talentueux qui a démontré un excellent niveau par le passé, notamment avec l’équipe d’Angleterre.