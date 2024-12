Transfert-Choc au PSG : Une opération légendaire bouclée en Premier League ?

À la recherche d’un renfort offensif de classe mondiale lors de ce mercato hivernal, le PSG viserait une opération légendaire avec l’actuel leader de la Premier League. Explications.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à un gros coup cet hiver

Le PSG sera actif cet hiver sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite plus que jamais un nouvel ailier capable de concurrencer Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque du Paris Saint-Germain. Dans cette optique, Luis Campos et les recruteurs parisiens ont plusieurs noms en tête et l’un d’eux est particulièrement apprécié en interne : Luis Diaz.

D’après les informations de CaughtOffside, le PSG et le FC Barcelone se sont renseignés sur l’attaquant de Liverpool. Également intéressé par l’ancien joueur du FC Porto, le Barça pourrait représenter un obstacle pour le champion de France en titre.

Cependant, les difficultés financières du club espagnol limitent considérablement sa marge de manœuvre, rendant un transfert peu probable. De son côté, le Paris SG, conscient de la complexité de l’opération, reste déterminé et serait prêt à monter une opération d’envergure à même de faire craquer les Reds pour Luis Diaz.

60M€ + un joueur pour attirer Luis Diaz au Paris SG ?

En effet, selon les informations de CaughtOffside, le PSG serait disposé à formuler une offre de 60 millions d’euros à Liverpool, plus un joueur, pour s’attacher les services de Luis Diaz. Une offre alléchante sur le papier, mais que Liverpool ne semble pas disposé à considérer pour le moment.

🚨| Le PSG reste intéressé par Luis Díaz 🇨🇴 ! ❤️💙



Le club parisien aurait récemment pris contact avec son entourage pour s'informer sur sa situation ! 🗣️



Un transfert au Barça semble peu probable ! 🇪🇸❌



Le PSG serait prêt à offrir 60M€ + un joueur ! 💰



📄(@caughtoffside) pic.twitter.com/lZANpSZbju — Relais Parisien (@RelaisParisien) December 28, 2024

Les Reds souhaitent absolument conserver Luis Diaz, encore sous contrat jusqu’en 2027 et dont l’importance n’a cessé de croître ces derniers temps. Arne Slot est satisfait de ses prestations. Toujours selon la même source, en cas de départ, Luis Diaz aurait la volonté de rejoindre le Barça, mais étant donné les difficultés économiques du club espagnol, il est peu probable que ce transfert se concrétise. Sauf rebondissement, Luis Diaz devrait donc rester en Angleterre au moins jusqu’à la fin de la saison.