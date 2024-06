Mercato Foot : Liverpool offre Luis Diaz au PSG !

Toujours à la recherche d’un remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG pourrait bien vite trouver sa star à Liverpool avec Luis Diaz.

75 millions pour Luis Diaz au PSG

Suite au départ de Kylian Mbappé, le PSG doit absolument lui trouver un remplaçant. Une tâche qui s’annonce difficile pour Nasser Al-Khelaifi. Le dirigeant sait qu’il doit renforcer son secteur offensif en faisant venir un avant-centre et un ailier gauche. Pour ce faire, plusieurs joueurs sont pistés. Julian Alvarez de Manchester City et Luis Diaz qui évolue à Liverpool. Le colombien pourrait concurrencer Barcola sur l’aile gauche. En effet, même s’il est droitier, il adore prendre son couloir gauche. Un profil que Luis Enrique recherche absolument pour mettre en place son jeu.

Et bonne nouvelle pour le bord parisien, la pépite de Barraquilla ne sera pas retenue par Liverpool. Avec le nouvel entraineur Arne Slot, de nombreux changements sont attendus cet été et cela concerne aussi l’attaque. Le joueur révélé au FC Porto a beau avoir confié récemment qu’il avait un contrat longue durée et qu’il donnerait tout pour les Reds tant qu’il serait à Liverpool, son avenir se situe probablement ailleurs.

Le Barça en concurrence pour Luis Diaz

À en croire les informations de la radio anglaise Team Talk, les Reds ont tout simplement prévenu les deux clubs qui étaient venus aux renseignements pour Luis Diaz, que le joueur était disponible pour un transfert. La seule condition est de mettre 75 millions d’euros sur la table. Les deux clubs concernés sont le FC Barcelone et le PSG. Le club parisien, qui possède toujours des moyens colossaux lors de chaque mercato, est en mesure de payer un tel montant, d’autant plus que le départ de Kylian Mbappé soulage la masse salariale de l’écurie francilienne.

Le Barça, en revanche, ne pourra sûrement pas s’aligner sur ce montant, malgré le beau contrat signé par la formation catalane avec Nike comme nouvel équipementier. La voie semble libre pour le club de la capitale qui voudra quand même tenter de revoir à la baisse le prix réclamé par Liverpool, en sachant que le joueur s’est sérieusement blessé deux fois au genou en 2023.