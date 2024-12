Mercato Stade Rennais : Seko Fofana et Brice Samba arrivent au SRFC, des départs indispensables

Le Stade Rennais a démarré fort son mercato d’hiver avec deux grosses signatures en instance. Brice Samba et Seko Fofana devraient prochainement débarquer en Bretagne. Pendant ce temps, le SRFC doit s’activer aussi dans le sens des départs.

Mercato Stade Rennais : Des départs indispensables pour de nouvelles arrivées au SRFC

Le Stade Rennais est en pleine effervescence avant même l’ouverture du mercato hivernal. Alors que les arrivées de Brice Samba et Seko Fofana semblent imminentes, le club breton doit désormais se pencher sur d’autres dossiers pour renforcer son effectif. Cependant, les prochains mouvements dépendront en grande partie des départs.

Pour financer de nouvelles recrues et faire de la place dans l’effectif, le Stade Rennais devra se séparer de certains joueurs. Les noms de Christopher Wooh, Henrikh Mkhitaryan et Jota sont régulièrement cités. Le départ de l’un d’entre eux serait une condition sine qua non pour engager de nouvelles négociations.

La défense et l’attaque, deux chantiers prioritaires pour le SRFC

En défense centrale, les Rennais se sont penchés sur les profils de Chancel Mbemba (OM) et Jonathan Gradit (RC Lens). Cependant, ces pistes ne sont pas prioritaires pour le moment. Le club breton souhaite d’abord régler le départ de Christopher Wooh avant de se lancer à l’assaut de ces deux défenseurs expérimentés.

En attaque, les noms d’Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo ont circulé. Mais le quotidien Ouest-France évoque également les possibilités de départ d’Henrikh Mkhitaryan et de Jota. Le futur de ces deux joueurs pourrait donc influencer les choix du club en matière de recrutement offensif.

Le mercato du Stade Rennais est donc étroitement lié aux départs. Le club breton devra vendre avant d’acheter pour équilibrer ses finances et renforcer son effectif. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour la saison du SRFC.