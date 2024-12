Stade Rennais Mercato : Mandanda quitte le SRFC, Brice Samba arrive !

Jorge Sampaoli ne compte pas vraiment sur Steve Mandanda pour le poste de gardien numéro 1 du Stade Rennais. Pour le remplacer, Brice Samba va quitter le RC Lens pour rejoindre les rangs du SRFC cet hiver.

Stade Rennais Mercato : Brice Samba arrive, Steve Mandanda vers la sortie ?

Comme à l’Olympique de Marseille il y a deux ans et demi, Jorge Sampaoli a pris la décision, très commentée, de reléguer Steve Mandanda sur le banc de touche au Stade Rennais. Quelques semaines seulement après son arrivée en remplacement de Julien Stéphan, l’entraîneur argentin a réclamé la signature d’un nouveau gardien de but.

Et ce samedi, le journal L’Équipe assure que Brice Samba, titulaire indiscutable au RC Lens et remplaçant de Mandanda en tant que numéro 2 en équipe de France, s’apprête à rejoindre le SRFC. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le portier de 30 ans a reçu l’aval de sa direction pour rejoindre le Stade Rennais.

« Le club breton de Rennes est en passe de réaliser le premier gros coup de ce mercato hivernal en recrutant le gardien international de Lens, Brice Samba. Un accord de principe vient d’être trouvé entre les deux clubs », explique le quotidien sportif, qui révèle que, vendredi, Samba avait déjà affiché une certaine lassitude concernant son avenir à Lens.

« Quand les hommes du projet partent les uns après les autres, tu doutes… », avait lâché le natif de Linzolo. L’affaire devrait rapidement se conclure entre toutes les parties dans les heures à suivre.

Brice Samba transféré au SRFC pour 15M€ ?

Arrivé en juillet 2022 en provenance de Nottingham Forest contre un chèque de 5 millions d’euros, Brice Samba s’apprête à quitter la Bretagne avec une belle plus-value pour le Stade Rennais. En effet, selon les dernières informations de L’Équipe, les dirigeants rennais et leurs homologues du RC Lens sont proches d’un accord pour le transfert de Samba pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros.

Le dernier rempart français devrait parapher un bail de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029, en faveur des Rouge et Noir. En négociations avancées avec Al-Nassr pour Seko Fofana, ancien milieu de terrain des Sang et Or, le Stade Rennais réaliserait un début de mercato hivernal spectaculaire si ces deux transferts se concrétisaient.

Toujours selon la même source, l’avenir de Steve Mandanda se décidera dans les prochains jours. Deux options semblent les plus probables pour l’ancien chouchou des supporters marseillais : résilier son contrat pour s’engager librement dans un dernier défi, ou mettre un terme à sa carrière. La position de Steve Mandanda et du Stade Rennais sur ce dossier reste à déterminer.