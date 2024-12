Mercato RC Strasbourg : le RCS vise un serial buteur israélien

Auteur d’une première partie de saison en demi-teinte, le RC Strasbourg se doit de renforcer son effectif avec la signature de nouveaux joueurs. Parmi les cibles identifiées, le nom d’un buteur israélien de premier plan figure en bonne place : il s’agit de Dean David.

Le RC Strasbourg explore la piste Dean David

Avec l’arrivée de Liam Rosenior après le départ de Patrick Vieira, le RC Strasbourg entre dans une nouvelle ère. Cette saison, les Alsaciens affichent un bilan mitigé : 4 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites, dont une série de quatre revers consécutifs. Le club occupe actuellement la 13e place de Ligue 1 avec 17 points, soit seulement 4 unités d’avance sur le premier relégable.

Malgré ces difficultés, les hommes de Liam Rosenior ont terminé l’année 2024 sur une bonne note. Une victoire convaincante 3-0 contre Le Havre en championnat, suivie d’une qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France grâce à un succès 3-0 face au RC Calais, leur permet d’aborder la trêve de Noël avec confiance. Pendant cette pause, la cellule de recrutement scrute activement le marché des transferts afin de renforcer l’équipe.

supporters du racing club de strasbourg

Le secteur offensif est particulièrement ciblé pour rendre le jeu plus efficace. Dans cette optique, Dean David, international israélien évoluant au poste d’avant-centre au Maccabi Haïfa, est dans le viseur. Auteur de 12 buts et d’une passe décisive en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il est en pleine confiance et affiche des performances impressionnantes.

Apprécié par le RC Strasbourg pour ses qualités de buteur, Dean David pourrait constituer un atout majeur pour Liam Rosenior. En plus d’être performant devant le but, il possède une certaine polyvalence, étant capable d’évoluer également sur les ailes. Une telle signature pourrait significativement renforcer l’animation offensive des Alsaciens et les rendre plus dangereux en attaque.