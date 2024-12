Mercato ASSE : Loreintz Rosier, le profil idéal pour renforcer l’entrejeu de Saint-Etienne ?

L’ASSE est aux trousses de Loreintz Rosier, un milieu défensif évoluant au Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Il s’agit de l’une des pistes cochées grâce à l’outil data des responsables du recrutement à Saint-Etienne. Quel pourrait être son apport à l’équipe d’Eirik Horneland ?

Mercato : L’urgence d’un renfort au milieu pour l’AS Saint-Etienne

Loreintz Rosier figure sur les tablettes de l’ASSE pour ce mercato d’hiver. Il est visé pour renforcer le milieu de terrain des Verts, l’un des secteurs qui a montré des signes d’essoufflement pendant la première moitié de la saison. Olivier Dall’Oglio avait débuté la saison avec un trio composé de Mathis Amougou, Florian Tardieu et Ben Old. Il a ensuite opté pour un autre trio : Aïmen Moueffek, Pierre Ekwah et Mathis Amougou. À partir de la 9e journée, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne a associé Louis Mouton et Benjamin Bouchouari à Pierre Ekwah.

Cependant, ces changements n’ont pas apporté la stabilité souhaitée dans l’entrejeu, et le technicien français a finalement été limogé au profit du Norvégien Eirik Horneland. Ce dernier a dirigé sa première séance d’entraînement à l’ASSE dimanche dernier, entamant ainsi la préparation du match contre le Stade de Reims, prévu le samedi 4 janvier au stade Geoffroy-Guichard. Au moins trois joueurs sont annoncés en renfort chez les Verts. Loreintz Rosier est cité parmi les potentiels renforts stéphanois pour dynamiser le milieu de terrain.

ASSE : Qui est Loreintz Rosier, la piste venue des Pays-Bas ?

Mais qui est ce joueur dont les performances et les statistiques dans le championnat néerlandais ont été analysées grâce aux outils de données du groupe Kilmer Sports Ventures ?

Il s’agit d’un joueur de 26 ans, natif de Gonesse dans le Val-d’Oise. Polyvalent, il est capable de dépanner en défense centrale, en plus de son poste de prédilection. Bien qu’il n’ait jamais joué en Ligue 1, il a été formé en France, notamment à l’Institut National du Football de Clairefontaine (INF). Il a ensuite poursuivi sa formation au SM Caen, puis au Paris FC, avant de l’achever au FC Sochaux-Montbéliard.

Loreintz Rosier a débuté sa carrière professionnelle au Portugal, sous les couleurs du Vitória SC. Il a ensuite joué pour le GD Estoril-Praia. L’imposant milieu de terrain (1,90m) visé par l’ASSE a rejoint le Fortuna Sittard en juillet 2023 pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Le Français se montre décisif, même positionné devant la défense. Cette saison, il a marqué deux buts et délivré une passe décisive en 17 matchs disputés en Eredivisie.

Loreintz Rosier est un joueur clé de son équipe, comme en témoignent ses 16 titularisations. Pour le recruter aux Pays-Bas, l’AS Saint-Étienne devrait débourser environ 1,3 million d’euros, selon les estimations de Transfermarkt.