Mercato OL : Coup de théâtre, un renfort arrive à l’Olympique Lyonnais malgré l’interdiction

Interdit de recruter, l’OL ne sera qu’à l’affût d’opportunités sur le marché des transferts cet hiver. Cependant, un joueur en provenance du Brésil va renforcer le groupe lyonnais. La date de son arrivée à Lyon est déjà fixée.

Mercato : Pas de folies à l’Olympique Lyonnais cet hiver

L’OL ne peut pas réaliser de coups d’éclat pendant le mercato hivernal comme il l’avait fait lors du marché estival, en dépensant près de 147 millions d’euros en recrutement. Et pour cause, l’Olympique Lyonnais est sous la surveillance de la DNCG, qui lui a interdit tout recrutement. John Textor doit de plus réduire la masse salariale du club en se séparant de plusieurs joueurs, notamment ceux qui ont les salaires les plus importants.

C’est en fonction des départs cet hiver que l’OL pourra se renforcer, mais à moindre coût, soit sous la forme d’un prêt, soit en recrutant des joueurs libres de tout contrat.

OL : Thiago Almada attendu à Lyon le 5 janvier

Thiago Almada pourrait ainsi rejoindre les Gones en provenance du Brésil. Recruté à l’été 2024 pour le compte du groupe Eagle Football, il est passé par Botafogo, club avec lequel il a été sacré champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores. Le champion du monde argentin est finalement attendu à Lyon le 5 janvier. Il n’a évidemment pas repris les entraînements avec e groue de Pierre Sage ce lundi.

Le meneur de jeu de 23 ans pourra rejoindre l’OL sans difficulté, comme prévu dans son contrat lors de son transfert d’Atlanta United FC (en MLS) à Botafogo, selon les explications de John Textor. Sauf que nous ne savons pas encore par quel montage financier, l’international argentin (6 sélections et 2 buts) va signer à Lyon.

Pour rappel, le président d’Eagle Football avait signé un chèque de 19,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Thiago Almada. Il est lié au club carioca jusqu’en juin 2029 et sa valeur marchande est estimée à 27 millions d’euros.