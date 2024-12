OL Mercato : Anthony Lopes quitte l’Olympique Lyonnais et signe au FC Nantes

L’OL et Anthony Lopes ont enfin trouvé un accord pour se séparer. Par un communiqué officiel, le club rhodanien a annoncé avoir rompu d’un commun accord le contrat qui le liait au gardien de but. Il a signé dans la foulée au FC Nantes.

Mercato : L’OL et Anthony Lopes se séparent d’un commun accord

Poussé vers la sortie par la direction de l’OL depuis l’été dernier, Anthony Lopes a finalement accepté de quitter son club formateur, où il a passé 24 années, dont douze saisons consécutives en Ligue 1.

« L’Olympique Lyonnais et Anthony Lopes ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin au contrat qui les liait jusqu’à la fin de la saison, clôturant ainsi une aventure exceptionnelle de 24 ans avec son club formateur », a annoncé le club dans son communiqué.

Il restait encore six mois de contrat au portier de 34 ans à l’OL, mais il n’entrait plus dans les plans du staff technique. Le jeune gardien de but brésilien, Lucas Perri, lui a été préféré cette saison. Invité à se trouver un nouveau club pendant le mercato estival, Anthony Lopes n’avait pas trouvé d’offre intéressante. La direction sportive lyonnaise avait alors décidé de l’écarter de l’équipe professionnelle. Il n’a donc pas joué le moindre match durant toute la première moitié de la saison.

Le gardien de but lyonnais signe au FC Nantes jusqu’à la fin de la saison

L’international portugais quitte l’OL après avoir disputé 489 rencontres depuis ses débuts, en octobre 2012. Il est, à ce jour, le cinquième joueur le plus capé de l’histoire du club.

« L’Olympique Lyonnais tient à remercier chaleureusement Anthony Lopes pour son immense contribution au club durant ces 24 années d’engagement et de fidélité. L’ensemble de l’institution lui souhaite une très belle continuation. »

L’ancien dernier rempart de l’OL s’est engagé avec le FC Nantes pour six mois, avec une option pour deux saisons supplémentaires dans son contrat.