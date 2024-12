Mercato FC Nantes : Le FCN proche de s’offrir Anthony Lopes

Sauf surprise, Anthony Lopes devrait s’engager au FC Nantes dans les prochaines heures à l’occasion du mercato d’hiver. Le gardien de but, mis à l’écart à l’OL, est dans une discussion avancée avec le FCN pour sa signature.

Mercato FC Nantes : Anthony Lopes, première recrue hivernale du FCN ?

Après une première partie de saison très décevante, le FC Nantes veut donner à Antoine Kombouaré les moyens de redresser la barre et de relancer l’équipe. Le club des Canaris se lance dans une révolution avec le premier chantier attaqué : il s’agit du poste de gardien de but. Après avoir déclassé Alban Lafont dans la hiérarchie des gardiens de but, le FCN se prépare à accueillir Anthony Lopes.

Selon les informations de L’Equipe, Anthony Lopes est en discussions très avancées avec la direction du club des bords de Loire dans le cadre d’un accord qui s’annonce imminent. L’emblématique gardien lyonnais, barré par Lucas Perri, a vu son temps de jeu se réduire considérablement cette saison. En fin de contrat en juin prochain, Lopes est d’ailleurs écarté du groupe des Gones.

Le Portugais a donc saisi l’opportunité de rebondir à Nantes, où il pourrait retrouver un rôle de titulaire. Anthony Lopes devrait s’engager libre avec le FC Nantes. L’OL, souhaitant se séparer de son gardien expérimenté, a accepté de le libérer gratuitement. Ce transfert arrange les deux parties : Lopes retrouvera un projet sportif et Nantes s’assurera les services d’un gardien expérimenté.

Alban Lafont poussé à la sortie au FCN ?

L’arrivée d’Anthony Lopes au FC Nantes pourrait accélérer le départ d’Alban Lafont, qui a lui aussi perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. Le gardien français, sous contrat jusqu’en 2027, pourrait être poussé vers la sortie si une offre intéressante se présente. Il était déjà annoncé sur le départ à la fin de la saison dernière mais est finalement resté chez les Canaris.

Après plusieurs saisons passées à Lyon, Anthony Lopes va ainsi connaître un nouveau challenge au FCN. Le gardien portugais, âgé de 34 ans, aura à cœur de prouver qu’il a encore de belles années devant lui.