Mercato Havre AC : la Turquie se dispute Christopher Opéri

Le mercato hivernal promet d’être animé pour Christopher Opéri. Le latéral gauche du Havre AC attire toujours l’attention des clubs turcs, notamment Başakşehir et Trabzonspor.

Une première partie de saison réussie pour Christopher Opéri

Malgré la situation délicate du Havre AC en Ligue 1, Christopher Opéri, latéral gauche ivoirien de 27 ans, brille par ses performances individuelles. Sa première moitié de saison a été marquée par des prestations solides et régulières, qui lui ont permis de se distinguer. Son style de jeu percutant et sa polyvalence – capable d’évoluer en tant que piston ou ailier gauche – font de lui un atout précieux pour son équipe.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Didier Digard, Opéri affiche une belle régularité. En 14 matchs (soit 1 260 minutes de jeu), il a délivré deux passes décisives, confirmant son importance dans le couloir gauche. Ce profil dynamique et fiable séduit de nombreux clubs européens, avec une forte attraction venant de la Turquie. Outre Başakşehir et Trabzonspor, le Stade Brestois, Sivasspor et Beşiktaş Istanbul seraient également sur les rangs pour s’attacher ses services.

le-havre-ac

Başakşehir et Trabzonspor parmi les favoris

D’après les informations rapportées par 225foot, Başakşehir et Trabzonspor seraient les derniers clubs turcs à manifester un intérêt concret pour Christopher Opéri. En quête d’un latéral gauche talentueux, ces deux clubs envisageraient sérieusement de faire une offre pour l’Ivoirien.

Le Havre AC, conscient de la valeur de son joueur, aurait fixé son prix à 10 millions d’euros. Une telle somme permettrait au club normand de combler certains déficits financiers tout en se donnant les moyens de recruter un jeune talent prometteur à moindre coût. Les discussions avec les prétendants pourraient s’intensifier dans les jours à venir, rendant ce dossier l’un des feuilletons du mercato hivernal.