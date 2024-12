Mercato PSG : Le Paris SG sous pression pour un retour qui s’annonce en pompe

Des renforts sont attendus au PSG lors du mercato d’hiver. Mais le club de la capitale prépare également plusieurs départs pour faire de la place aux nouvelles recrues. Cependant, il faudra aussi bientôt s’attendre au retour de l’un des cracks prêtés l’été dernier, Cher Ndour.

Mercato PSG : Cher Ndour, le pari du Paris SG sur l’avenir

Le PSG poursuit sa mue en misant de plus en plus sur la jeunesse, sa nouvelle politique pour le mercato. Après avoir intégré plusieurs jeunes issus de son centre de formation, le club de la capitale a également recruté des talents étrangers prometteurs, comme Cher Ndour.

Arrivé en provenance du Benfica Lisbonne en 2023, le jeune milieu de terrain italien a d’abord été prêté à Braga avant de rejoindre Besiktas en prêt afin d’acquérir de l’expérience et du temps de jeu en équipe première. Ce choix s’inscrit parfaitement dans la nouvelle politique du PSG, qui privilégie la formation et l’intégration progressive des jeunes talents.

Un retour et une décision à prendre pour le Paris SG

En Turquie, Cher Ndour a rapidement trouvé sa place. Il enchaîne les matchs et les minutes de jeu, ce qui lui permet de progresser et de se développer. Le jeune milieu de terrain italien compte 1000 minutes en 18 matchs disputés sous les couleurs de Besiktas. Fort de cette expérience enrichissante, Cher Ndour devrait revenir au Paris Saint-Germain à l’issue de son prêt.

Le club parisien, qui l’a prêté sans option d’achat, semble compter sur le joueur de 20 ans pour renforcer son milieu de terrain et apporter un peu de fraîcheur à l’équipe. Son profil de jeune talent, couplé à sa polyvalence et à son potentiel, en fait un joueur très intéressant pour l’avenir du PSG. Toutefois, le club de la capitale, qui a un milieu fourni, devra prendre une décision importante pour l’avenir de son crack.

Le PSG est en train de construire un projet sportif ambitieux, basé sur la formation et le développement de jeunes talents. Cher Ndour est l’un des premiers exemples de cette nouvelle politique. Si le pari est réussi, le club de la capitale pourrait ainsi disposer d’un effectif plus équilibré et moins dépendant des stars.