Toulouse FC : Mark McKenzie affiche ses ambitions pour 2025

En grande forme depuis le début de la saison, Mark McKenzie partage désormais les ambitions élevées de son club, le Toulouse FC. Lors d’une récente interview, le défenseur central américain a dévoilé son principal objectif pour 2025 : une qualification européenne.

Mark McKenzie : « Une qualification européenne, c’est la grosse ambition »

Depuis le coup d’envoi de la saison, le Toulouse FC vise une place en Coupe d’Europe, notamment en Ligue Europa. Après un début de saison en demi-teinte, les Violets ont réussi à redresser la barre. Actuellement neuvièmes au classement avec 21 points, ils ne sont qu’à trois unités du top 6, synonyme de qualification européenne.

Comme ses coéquipiers, Mark McKenzie est déterminé à atteindre cet objectif. Il s’est exprimé sur le sujet : « Une qualification européenne, c’est la grosse ambition de l’équipe, mais aussi une ambition personnelle. J’ai envie d’y participer. En attendant, il faut qu’on enchaîne les victoires, encore et encore. »

Pour atteindre ce but, le défenseur de 25 ans appelle à la rigueur et à la persévérance : « Nous devons continuer à bâtir sur nos bases solides, rester constants dans nos performances. On sait qu’il y aura des hauts et des bas, mais notre objectif est de limiter les bas et de maximiser les hauts. »

Objectif défensif : multiplier les clean sheets

Au-delà de l’ambition collective, Mark McKenzie se fixe également des objectifs personnels, notamment en tant que défenseur central : « Notre rôle principal, en défense, c’est de ne pas encaisser de but. Réaliser un clean sheet, c’est toujours une grande fierté. Voir le ballon entrer dans nos filets, c’est un sentiment qu’on veut éviter à tout prix. On travaille dur en équipe pour maintenir un score vierge, car on sait que nos attaquants auront des opportunités de marquer et de nous faire gagner. »