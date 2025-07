Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Pululu !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita accélère pour recruter l’attaquant congolais Afimico Pululu pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Kita fonce sur Pululu

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita traque une gâchette offensive en Pologne pour ce mercato estival. L’une des priorités des dirigeants nantais cet été est la signature de nouvelles pépites, car l’attaque nantaise peine à trouver le chemin des filets. Un nouveau nom circule dans les couloirs de la Beaujoire ces derniers jours.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed vers la Turquie !

À voir Mercato ASSE : Léo Pétrot se rapproche d’une signature

Selon les informations d’Africa Foot, l’attaquant congolais Afimico Pululu est sur la short-lits du FC Nantes. Ce jeune crack évolue actuellement sous les couleurs de Jagiellonia Bialystok en Pologne et affole les compteurs de but. Afimico Pululu a claqué 12 buts et délivré deux passes décisives en 37 matches avec son club cette saison. Ses belles statistiques intéressent les Canaris et il pourrait venir pour diriger l’attaque la saison prochaine.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita recale l’OM et un club anglais !

Les recruteurs nantais ont déjà sondé le terrain pour savoir si c’et possible de passer à l’offensive. La direction de Jagiellonia Bialystok a donné son feu vert pour le transfert de sa pépite. Les dirigeants polonais attendent une offre de 5 millions d’euros pour acter le départ d’Afimico Pululu. Le crack congolais est évalué à 4 millions d’euros par Transfertmarkt.

Ce sera un renfort de poids pour le nouvel entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, car le FCN risque de perdre son trio offensif Matthis Abline, Mostafa Mohamed et Moses Simon cet été.

À voir Info Mercato : Trois cadres quittent le Stade Brestois !