Mercato PSG : Létang lâche une bombe pour Lucas Chevalier !

En cas de départ de Gianluigi Donnarumma, le PSG fait de Lucas Chevalier sa cible numéro 1 pour le remplacer au sein de l’équipe de Luis Enrique. Mais Olivier Létang, le président du LOSC, ne compte pas céder aussi facilement son joyau français aux Rouge et Bleu.

Mercato : Le PSG garde la main sur le dossier Lucas Chevalier

Si aucun accord n’est trouvé pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain pourrait lancer une offensive d’envergure pour recruter Lucas Chevalier durant ce mercato estival. À un an de la fin de son bail, le gardien de but italien refuse de signer aux conditions imposées par le PSG et les négociations s’enlisent depuis plusieurs semaines.

D’autres grands clubs européens, notamment le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United et Manchester City, seraient à l’affût, prêts à passer à l’action pour le récupérer. Et d’après le journal espagnol AS, si un tel scénario se présentait, Luis Campos et Luis Enrique auraient placé le nom de Lucas Chevalier tout en haut de leur liste pour le poste de portier. Mais il faudra compter avec la détermination d’Olivier Létang, le président du LOSC, de conserver son dernier rempart la saison prochaine.

Olivier Létang : « Beaucoup de portes sont fermées »

Malgré l’intérêt du Paris SG et d’autres grands clubs européens pour Lucas Chevalier, le LOSC Lille ne semble pas vraiment emballé à l’idée de laisser partir son gardien de but cet été. Olivier Létang, le président des Dogues, a profité de la conférence de presse de présentation d’Olivier Giroud pour faire le point sur la situation de l’international français de 23 ans.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Lille, le natif de Calais n’est pas à vendre, sauf proposition exceptionnelle. « Beaucoup de portes sont fermées. Il y a une ou deux situations qui pourraient être ouvertes s’il y avait une proposition extraordinaire, terme qu’il faut encore définir », a confié le dirigeant lillois à propos de Lucas Chevalier.

L’ancien directeur sportif du PSG a ensuite fermé la porte à un possible intérêt du club de la capitale française pour le protégé de Bruno Genesio. « La priorité est d’avoir une équipe forte, ce que l’on aura. Il faudrait une situation exceptionnelle pour qu’un ou deux joueurs nous quittent », a expliqué Olivier Létang. Le Paris SG est donc prévenu.