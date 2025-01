Mercato PSG : Fin du suspense ! Mohamed Salah va bien signer

Mohamed Salah est l’une des pistes que suit le PSG à l’occasion de ce mercato d’hiver. Même si la signature de l’attaquant de Liverpool pour cette fenêtre est plus que compliquée, l’intérêt du Paris SG serait bien réel. Le dossier de l’Egyptien sera bientôt bouclé.

Mercato PSG : Mohamed Salah, une piste sérieuse pour le Paris SG ?

Le Paris Saint-Germain recherche en priorité pour 4 postes lors de ce mercato d’hiver. Le poste de défenseur central en cas de départ de Milan Skriniar, le poste d’arrière, ailier et si possible un milieu créatif. Parlant d’ailier, le club de la capitale ne reste pas insensible au talent et à l’impact que peut avoir Mohamed Salah dans le jeu offensif d’une équipe.

Le PSG cherche notamment à apporter de la concurrence à Bradley Barcola, qui connaît actuellement un coup de mou après un début de saison fracassant. Le jeune attaquant français a notamment porté le PSG avec 10 buts et 2 passes décisives en 16 matchs de Ligue 1. Toutefois, le nom de Mohamed Salah avait été évoqué à plusieurs reprises du côté du Parc des Princes ces derniers mois.

L’attaquant de 32 ans, en fin de contrat en juin prochain à Liverpool, serait une cible de choix pour renforcer l’attaque parisienne. Si des rumeurs ont même semblé annoncer des discussions entre l’Egyptien et club entraîné par Luis Enrique, c’est finalement un autre scénario qui se dessine.

Liverpool proche de boucler la prolongation de Mohamed Salah

Les dernières informations en provenance d’Angleterre viennent jeter un froid sur les espoirs du Paris SG. Selon Football Insider, Liverpool serait sur le point de boucler la prolongation de contrat de sa star égyptienne. Un accord de deux saisons serait en passe d’être finalisé, éloignant ainsi Mohamed Salah du Parc des Princes. Les négociations seraient terminées et il ne manquerait désormais plus que la signature du Pharaon.

Auteur de 17 matchs et 13 passes décisives en 18 matchs, Mohamed Salah avait suscité un vif intérêt de la part de nombreux grands clubs européens grâce à ses performances exceptionnelles sous le maillot des Reds. Son profil de buteur prolifique et sa capacité à faire la différence collé au but en faisaient un joueur très convoité.

Le PSG, à la recherche d’un attaquant de classe mondiale pour étoffer son effectif, avait donc logiquement suivi de près la situation de l’Égyptien.