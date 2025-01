Mercato PSG : Une destination se précise pour Randal Kolo Muani

Poussé vers la sortie par Luis Enrique, Randal Kolo Muani se dirige vers un départ inévitable du PSG cet hiver. Annoncé un peu partout en Europe, l’attaquant français pourrait rebondir chez un autre cador. Explications.

Mercato PSG : Un club italien ouvre ses portes à Randal Kolo Muani

Arrivé en grande pompe à l’été 2023 contre un chèque de 95 millions d’euros, Randal Kolo Muani se rapproche de plus en plus d’un départ du Paris Saint-Germain. Présent dans le groupe de Luis Enrique pour le voyage au Qatar en vue du Trophée des Champions, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort sait pertinemment qu’il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique et que son salut se trouve dans un départ s’il espère avoir du temps de jeu dans la deuxième partie de saison.

Surtout qu’il ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Ce jeudi, le Corriere dello Sport révèle que le nouvel entraîneur de l’AC Milan, Fabio Conceiçao, aurait fait de Randal Kolo Muani une priorité pour renforcer son effectif cet hiver.

L’international français, grâce à sa polyvalence et sa capacité à évoluer en tant qu’attaquant mobile, répond aux attentes du coach portugais. L’objectif serait de l’associer à Alvaro Morata dans un système en 4-4-2, stratégique pour renforcer la ligne offensive milanaise. Pour autant, le club lombard n’est pas le seul sur ce coup.

L’AC Milan à la lutte avec Arsenal pour Kolo Muani ?

L’absence de Bukayo Saka, blessé, pousse les dirigeants d’Arsenal à rechercher activement des renforts pour compenser la perte de son ailier vedette. Bien que le club londonien ait déjà manifesté son intérêt pour Randal Kolo Muani, cette piste semble prendre de l’ampleur, Mikel Arteta étant un admirateur du natif de Bondy, à en croire Tuttosport.

Malgré l’intérêt de plusieurs autres grands clubs européens, dont la Juventus Turin et l’AC Milan, les Gunners seraient en tête de liste pour obtenir la signature du compatriote de Kylian Mbappé. L’approche proactive d’Arsenal et l’attrait de la Premier League lui confèrent un avantage potentiel sur ses concurrents européens.

De son côté, le PSG privilégierait un prêt avec option d’achat, fixée à 60 millions d’euros. Un montant qui pourrait freiner certains prétendants, mais qui témoigne de la volonté du club de rentabiliser son investissement. Affaire à suivre…