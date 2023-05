Déjà convoité par le FC Barcelone, Ilkay Gundogan intéresse fortement Mikel Arteta et Arsenal. Le joueur a également l'option de prolonger avec Man City.

Arsenal se joint à la course pour Ilkay Gundogan

Où jouera Ilkay Gundogan la saison prochaine ? Déjà convoité par le Barça, l'ancien international allemand intéresse désormais Mikel Arteta et Arsenal. L'entraîneur espagnol a côtoyé le milieu de terrain pendant son passage à Manchester City, et en fait désormais une priorité pour le mercato. D'après les informations de The Athletic, Mikel Arteta fait le forcing pour recruter Ilkay Gundogan.

Le technicien des Gunners le considère comme le joueur idéal au milieu de terrain, alors que Granit Xhaka est annoncé en partance pour la Bundesliga depuis quelques semaines. À 32 ans, l'Allemand est en fin de contrat avec les Cityzens et Mikel Arteta a flairé la bonne affaire. Les dirigeants d'Arsenal souhaitent recruter au milieu cet été et ont également placé sur leur liste Declan Rice et Mason Mount.

Ilkay Gundogan a le choix pour son futur

Arsenal n'est pas le seul intéressé par Ilkay Gundogan. Après sept saisons passées à Manchester City, le milieu de terrain sera en fin de contrat le 30 juin prochain et est libre de s'engager où il le souhaite. Sport évoque depuis plusieurs semaines maintenant un grand intérêt du Barça, qui garde également un oeil sur Joshua Kimmich. Une proposition d'un contrat de deux ans a été formulée par les Blaugranas, et il se dit qu'un accord oral a été passé entre les deux parties.

Ilkay Gundogan dispose également d'un autre choix pour son futur : celui de prolonger avec Manchester City. Le joueur aux 66 séléctions avec la Mannschaft vient de remporter sa 5e Premier League avec les Skyblues et doit encore disputer la finale de Ligue des Champions face à l'Inter le 10 juin prochain.

Pep Guardiolaa rappelé son affection pour Ilkay Gundogan "l'un des meilleurs joueurs" qu'il ait eu sous ses ordres. "Je l'aime. Je l'adore. Je suis marié, mais je l'adore ! Ilkay est un joueur tellement important" avait-il déclaré il y a quelques semaines.