ASSE-Stade de Reims : Eirik Horneland confirme un coup dur pour Saint-Etienne

Les nouvelles ne sont toujours pas bonnes pour l’ASSE. L’équipe stéphanoise sera privée de quelques joueurs face au Stade de Reims, comme l’a confirmé Eirik Horneland en conférence de presse d’avant-match.

L’ASSE privée d’une grande partie de ses supporters pour un match crucial

Après deux semaines de pause, l’ASSE retrouve la Ligue 1 ce samedi face au Stade de Reims. La rencontre, comptant pour la 16e journée de Ligue 1, est prévue à Geoffroy-Guichard à 17 heures. Elle se disputera en l’absence des supporters des kops nord et sud, suspendus par la LFP en raison des centaines de fumigènes allumés lors de la réception de l’OM, le 8 décembre dernier.

Seulement 15 000 spectateurs sont annoncés pour ce match crucial pour l’AS Saint-Etienne, qui reste sur une série négative de quatre défaites. Ce match marque pourtant les débuts d’Eirik Horneland, présenté comme l’homme qui doit sauver les Verts de la relégation.

AS Saint-Etienne : Amougou forfait, Wadji, Monconduit, Maçon et Ben Old indisponibles

L’absence d’une grande partie du public stéphanois n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour le nouvel entraîneur de l’ASSE. Il doit composer avec un groupe diminué par les blessures. Plusieurs joueurs sont encore à l’infirmerie.

Mathis Amougou souffre d’une blessure au mollet et est forfait face au SDR selon le coach norvégien. Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit sont toujours en soins et ne sont pas disponibles, tout comme les blessés de longue date : Yvann Maçon et Ben Old.

ASSE-SDR : Sissoko et Abdelhamid suspendus

De plus, l’ASSE ne pourra pas compter sur son avant-centre Ibrahim Sissoko ni sur le défenseur central Yunis Abdelhamid, tous deux suspendus pour le match contre le Stade de Reims.

Ces nombreuses absences compliquent certes les plans du successeur d’Olivier Dall’Oglio, mais il doit trouver la formule pour composer une équipe conquérante et mettre en place une stratégie qui permettra aux Verts de renouer avec la victoire. Eirik Horneland pourra en revanche compter sur les retours de Léo Pétrot, Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek.