Mercato ASSE : Aucun renfort à l’AS Saint-Etienne face au Stade de Reims

L’ASSE attend de nouveaux renforts durant le mercato hivernal. Toutefois, à deux jours de son ouverture officielle, aucun joueur n’a encore rejoint Saint-Etienne. Eirik Horneland devra donc composer avec l’effectif actuel pour la réception du Stade de Reims, samedi (17h) à Geoffroy-Guichard.

Mercato : L’ASSE sans recrues pour affronter Reims

Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant devraient renforcer l’ASSE durant ce mois de janvier. La direction stéphanoise est en contact avec plusieurs joueurs en vue de leur signature. Les négociations ne sont pas encore finalisées, les signatures sont donc encore en suspens. Eirik Horneland, le nouvel entraîneur des Verts, devra composer face au Stade de Reims avec l’équipe dont il a hérité d’Olivier Dall’Oglio.

Aucune recrue ne sera donc présente pour le premier match de l’année 2025 de l’AS Saint-Etienne. Néanmoins, plusieurs joueurs blessés font leur retour dans le groupe des Verts après la trêve hivernale. Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Augustine Boakye, Léo Pétrot, Pierre Cornud, Mathis Amougou et Florian Tardieu sont tous sortis de l’infirmerie et préparent activement le match contre le SDR.

En revanche, Ibrahim Sissoko, exclus contre l’OM, est suspendu. Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit sont quant à eux indisponibles, auxquels s’ajoutent les blessés de longue date : Yvan Maçon et Ben Old.