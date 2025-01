LOSC vs FC Nantes : Le groupe du FCN sans deux cadres, la compo !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré devra se passer de deux éléments importants de leur attaque : Moses Simon et Tino Kadewere pour la rencontre face au LOSC en Ligue 1.

LOSC vs FC Nantes : Antoine Kombouaré dévoile le groupe du FCN

Le FC Nantes entame l’année 2025 par un déplacement périlleux à Lille ce samedi soir, pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. À quelques heures de cette rencontre, l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a dévoilé une liste de 21 joueurs retenus pour ce choc.

La bonne nouvelle pour les supporters nantais, c’est l’intégration immédiate de la nouvelle recrue Anthony Lopes. En revanche, l’entraîneur nantais devra composer sans Moses Simon, victime d’une fracture du tibia-péroné, et Tino Kadewere, qui souffre d’une blessure au quadriceps. Ces deux absences sont un coup dur pour l’attaque des Canaris. De plus, il faut noter que Fabien Centonze et Alban Lafont ne font pas partie du groupe. Les raisons de leur non-sélection n’ont pas été précisées.

La composition probable du FC Nantes

Lopes – Amian, Castelletto, Zezé, Pallois, Cozza – Augusto, Chirivella, Lepenant – Ganago, Abline.