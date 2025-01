Classement ASSE : La bonne opération de l’AS Saint-Etienne après Reims

Désormais 15e au classement, l’ASSE se donne un bon bol d’air grâce à sa victoire sur le Stade de Reims, samedi. Mais un gros défi se dresse devant Eirik Horneland lors de la prochaine journée de Ligue 1.

Classement : L’ASSE quitte la zone rouge

L’ASSE a progressé au classement grâce à son succès lors de la 16e journée de Ligue 1 face au Stade de Reims. Seizièmes et en position de barragistes avant cette rencontre cruciale, les Stéphanois ont gagné une place. Ils ont surtout profité du match nul du FC Nantes face au LOSC (1-1) pour déloger les Canaris de la 15e place.

L’AS Saint-Etienne est ainsi sortie de la zone rouge dès son premier match de l’année 2025. Elle compte désormais un point d’avance sur le FCN, le nouveau barragiste, et quatre points de plus que le Havre AC, premier club relégable en Ligue 2.

L’AS Saint-Etienne renverse le Stade de Reims : L’effet Eirik Horneland est immédiat !

Au-delà de ce nouveau classement de l’ASSE, il faut saluer la performance d’Eirik Horneland, le nouvel entraîneur des Verts. Il a réussi son premier pari en renouant avec la victoire dès son premier match à la tête de l’équipe stéphanoise. Il avait promis de changer l’état d’esprit des Verts et de les faire progresser, mais on s’attendait à ce que cela se concrétise à moyen terme. Le technicien norvégien a immédiatement inversé la tendance, et avec panache.

L’ASSE, qui n’avait marqué qu’un seul but lors de ses quatre derniers matchs, en a inscrit trois face au Stade de Reims. Menés 0-1 à la mi-temps, les Verts ont réussi à renverser les Rémois en seconde période en inscrivant trois buts en l’espace de 30 minutes.

Eirik Horneland a certes réussi ses débuts sur le banc de l’AS Saint-Etienne, mais son équipe est encore loin d’être sauvée. Son prochain défi est d’enchaîner face au PSG, le leader intouchable, dans six jours.