ASSE-SDR : Eirik Horneland lance bien son aventure stéphanoise, Saint-Etienne renverse Reims

Pour les débuts d’Eirik Horneland, l’ASSE a offert une prestation convaincante face au Stade de Reims ce samedi. Les Verts sont royalement imposés 3-1 au terme d’une rencontre renversante.

ASSE-SDR : Saint-Etienne s’est fait peur face au Stade de Reims

Désormais sous les ordres d’un nouvel entraîneur, Eirik Horneland, après une première partie de saison très décevante, l’ASSE devait réagir. Malgré une entame de match difficile, les Stéphanois ont su faire preuve de patience et d’efficacité pour renverser la vapeur et s’imposer logiquement. Mais les vieux démons d’une saison de galère ont semblé surgir dans l’antre du Stade Geoffroy-Guichard.

Dès les premières minutes, les Verts d’Eirik Horneland ont montré leur intention de prendre le jeu à leur compte. Benjamin Bouchouari, Lucas Stassin et Mathieu Cafaro se sont procuré de nombreuses occasions franches mais ont manqué de réussite face à un Diouf vigilant. Malheureusement, c’est le Stade de Reims qui a ouvert le score contre le cours du jeu, profitant d’une erreur défensive stéphanoise, grâce à Keito Nakamura à la 42e minute.

Une Saint-Etienne renversante en deuxième période

Le coup du sort n’a pas découragé les Stéphanois qui ont rapidement égalisé en début de deuxième période grâce à Augustine Boakye, parfaitement servi par Mickael Nadé, à la 50e minute. Le jeune attaquant, qui marquait son premier but de la saison, signe le doublé 7 minutes après. Il permet ainsi à l’ASSE de prendre l’avantage sur un service de Lucas Stassin.

En fin de match, Lucas Stassin a scellé le sort de la rencontre en inscrivant un troisième but à la 80e minute avec Louis Mouton à la passe. L’ASSE s’impose 3-1 et remonte provisoirement à la 14e place de Ligue 1. Cette victoire est une véritable bouffée d’oxygène pour les Verts qui retrouvent le sourire après une série de résultats décevants. Les joueurs ont montré de belles qualités de caractère et de solidarité pour la grande première d’Eirik Horneland.