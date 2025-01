ASSE : Eirik Horneland a déjà conquis le vestiaire de Saint-Etienne !

L’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE a insufflé un vent de fraîcheur au sein du groupe. Les joueurs semblent déjà conquis par la méthode du technicien norvégien, comme en témoignent les propos élogieux de Pierre Ekwah après la victoire face au Stade de Reims.

ASSE-SDR : Pierre Ekwah encense Eirik Horneland et savoure le succès de Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne débute parfaitement bien l’année 2025. Les Verts se sont régalés samedi face à une belle équipe du Stade de Reims lors de la 16e journée de Ligue 1. Un succès éclatant et renversant 3-1 face aux Champenois, qui tombe dans une période où l’ASSE aborde une nouvelle ère de sa saison avec Eirik Horneland aux commandes.

Seulement quelques jours après sa prise de fonction, le technicien norvégien semble avoir déjà imposé sa rigueur et son empreinte à une équipe de Saint-Etienne en pleine galère. Depuis l’arrivée de Horneland était très attendue et les Stéphanois ont parfaitement répondu. Un succès 3-1 assuré face au Stade Rennais après un match renversant.

Pour Pierre Ekwah, c’est le résultat de l’implication et l’exigence de son nouvel entraîneur. « Il est à fond, il vit le match avec toi, la tête que tu vas mettre, il la met avec toi, ça c’est cool. On se ressent à travers ça. Comme il met beaucoup d’intensité dans ses paroles et dans ses actions, nous on fait la même chose sur le terrain », a-t-il réagi au micro de DAZN à propos de Eirik Horneland, nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Une nouvelle dynamique qui change tout à Saint-Etienne

Après un début de saison difficile, l’ASSE semble avoir trouvé un nouveau souffle grâce à Horneland. Les joueurs ont retrouvé de la confiance et un plaisir de jouer. Bien sûr, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais cette victoire face à Reims est un signal encourageant. C’est aussi le résultat des différences apportées par Eirik Horneland : une plus grande intensité, une volonté de jouer vers l’avant et une exigence accrue.

Les joueurs se sont aussi remis en cause afin d’offrir désormais le meilleur d’eux-mêmes. « Nous, on devait se remettre en question, on devait l’accueillir avec des oreilles grandes ouvertes c’est ce qu’on a fait. Il est venu avec ses idées, son caractère, c’est un gros caractère. On va de son côté. Il fait en sorte de nous transmettre son énergie, il faut être obsédé par le but adverse, il faut jouer comme on l’a fait aujourd’hui par des attaques rapides, mais aussi des attaques placées, c’est ce qu’il nous a dit », a révélé Ekwah.

Les Stéphanois devront confirmer cette bonne performance dans les prochains matchs pour définitivement se sortir de la zone rouge. Mais une chose est sûre, l’arrivée de Eirik Horneland a apporté un vent de fraîcheur au club.