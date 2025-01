Transfert OM : La surprise est totale, Ismaël Koné proche de la sortie

Moins d’un an après son arrivée, l’aventure d’Ismaël Koné à l’OM semble toucher à sa fin. La direction phocéenne n’est pas satisfaite de ses débuts à Marseille, au point d’envisager son départ durant ce mercato.

Ismaël Koné, des débuts décevants à l’Olympique de Marseille

Ce dimanche soir, la victoire éclatante de l’Olympique de Marseille face au Havre (5-1) a ravi les supporters phocéens. Ce succès permet au club phocéen de conforter sa deuxième place en Ligue 1 et de mettre la pression sur le PSG, leader du championnat. Mais derrière cette joie, les dirigeants de l’OM sont déjà tournés vers le mercato hivernal.

Alors que certains joueurs comme Lilian Brassier et Amine Harit pourraient quitter le club, c’est Ismaël Koné qui surprend le plus. Depuis son arrivée en provenance de Watford, le jeune international canadien n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de départ de l’OM. Une blessure et une concurrence féroce ont limité son temps de jeu, 9 rencontres disputées seulement cette saison.

L’OM sonde le marché en vue d’offre intéressante pour son transfert

Ce bilan est loin d’être satisfaisant pour un joueur de son calibre. Au point où l’OM serait ouvert à un départ d’Ismaël Koné. L’Equipe révèle en effet que le club marseillais a récemment sondé le marché à la recherche d’une offre intéressante. La Lazio Rome, intéressée par le profil du joueur, pourrait saisir cette opportunité. L’avenir d’Ismaël Koné à Marseille reste donc incertain.

🔹Les dirigeants marseillais ont sondé le marché pour Ismaël Koné 🇨🇦 ces dernières semaines !



(@lequipe) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/RGKKQ1aH4J — Infos OM (@InfosOM_) January 6, 2025

Si une offre convaincante arrive, l’OM pourrait se séparer de son milieu de terrain. Cette décision aura des répercussions importantes sur l’effectif marseillais et pourrait enclencher le recrutement d’un nouveau milieu. En attendant, les supporters savourent cette période faste et espèrent que leur équipe confirmera sa bonne forme en seconde partie de saison.