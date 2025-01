Mercato OM : Adrien Rabiot entretient le mystère pour Paul Pogba

Paul Pogba rejoindra-t-il l’OM durant ce mercato ? Les récentes déclarations d’Adrien Rabiot sème le doute sur un tel recrutement.

OM : Adrien Rabiot reste évasif sur le cas Paul Pogba

L’Olympique de Marseille pourrait-il réaliser un nouveau gros coup sur le mercato en recrutant Paul Pogba ? La question intrigue les supporters marseillais depuis les déclarations d’Adrien Rabiot, son ancien coéquipier à la Juventus. Le milieu de terrain français, libre de tout contrat depuis sa rupture avec la Vieille Dame, pourrait en effet rebondir à l’OM.

D’autant plus que les deux joueurs entretiennent une relation amicale et que Rabiot a publiquement exprimé son désir de retrouver Pogba sur les terrains. Si cette idée enthousiasme les fans de l’OM, les dirigeants marseillais se montrent plus prudents sur ce dossier XXL. Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, a récemment ouvert la porte champion du monde 2018, mais il souligné les difficultés liées à son état physique après une longue période d’inactivité.

À l’issue de la victoire écrasante de l’OM face au Havre (5-1) en championnat, Adrien Rabiot a une nouvelle fois été interrogé sur l’avancée du dossier. L’ancien Parisien préféré botter en touche : « Je n’en sais rien. Je ne suis pas dirigeant », a-t-il lancé. Le mystère reste donc entier quant à une possible arrivée ou non de Paul Pogba à Marseille.