ASSE Mercato : Un investissement de 10 M€ porte ses fruits à Saint-Etienne

Recrue phare de l’ASSE cette saison, Lucas Stassin (20 ans) semble avoir terminé sa période d’adaptation. Auteur d’un but et d’une passe décisive face au Stade de Reims (3-1), samedi, il est désormais le joueur le plus décisif de Saint-Etienne.

Mercato : Stassin, une adaptation difficile en Ligue 1

L’ASSE a recruté Lucas Stassin en provenance de Westerlo (Belgique) lors du mercato estival, parmi neuf autres arrivées. Le transfert de cet avant-centre a nécessité un investissement de 10 millions d’euros de la part du groupe Kilmer Sports Ventures (KSV), faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire de l’AS Saint-Etienne.

Si ses débuts sous le maillot vert ont été timides, avec une seule passe décisive lors de ses cinq premiers matchs disputés en Ligue 1, le jeune Belge a su inverser la tendance à partir de la neuvième journée. En effet, il a été directement impliqué sur six buts lors des huit matchs suivants (deux buts, quatre passes décisives), confirmant ainsi son potentiel.

Lucas Stassin se révèle-t-il enfin à Saint-Etienne ?

Au classement des meilleurs passeurs-buteurs stéphanois, Lucas Stassin se positionne juste derrière Zuriko Davitashvili (5 buts, 2 passes décisives), mais avec un ratio minutes/buts plus intéressant : Le Belge est décisif toutes les 89 minutes, contre 160 minutes pour le Géorgien, selon les statistiques de Peuple-Vert. Il est important de noter que Stassin, titulaire à huit reprises sur treize matchs disputés, s’est montré plus efficace malgré un temps de jeu légèrement inférieur.

Ces performances probantes permettent à Lucas Stassin de répondre aux critiques formulées en début de saison et de s’imposer comme un élément clé de l’effectif de l’ASSE. Son match réussi face au Stade de Reims ne fait que confirmer cette tendance positive.