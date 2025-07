INFO Mercato : L’AS Monaco défie l’OM pour un crack chilien

Après Timothy Weah, l’AS Monaco se lance sur une autre piste ambitieuse de l’Olympique de Marseille. Cette fois-ci, il s’agit de Dario Osorio, une pépite chilienne de 21 ans, évoluant au FC Midtjylland.

Mercato : L’AS Monaco devance l’OM pour Dario Osorio

En attaque, l’AS Monaco poursuit son opération de renforcement, avec de nouvelles cibles dans le viseur. Récemment, le club princier a signé Ansu Fati pour redynamiser son compartiment offensif, mais comme cela ne suffit pas, Dario Osorio pourrait aussi débarquer dans les prochaines semaines de ce mercato estival. Selon les informations de la presse danoise, l’ailier droit de 21 ans serait dans les petits papiers de l’AS Monaco.

En Chili, la presse « le compare à Alexis Sanchez pour son style percutant et sa mentalité. Il est rapide, technique, puissant, et capable d’évoluer à droite, à gauche ou en soutien. » Son style de jeu et son jeune âge attisent la convoitise en Europe, mais le club du Rocher est mieux placé pour dominer les négociations.

Une cible à 8 M€ pour Monaco

Les recruteurs monégasques veulent bien tenter la signature de Dario Osorio cet été. De son côté, le FC Midtjylland ne s’oppose pas au départ de son prodige, qui a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues, cette saison. Cependant, il préfère un transfert sec avec une indemnité comprise entre 7 à 8 millions d’euros avant de le laisser partir. De plus, il exige un projet prometteur avec du temps de jeu pour Dario Osorio.

L’AS Monaco serait prêt à répondre à cette exigence pour s’attacher les services du Chilien de 21 ans. Pour l’instant, les Monégasques sont en pôle position devant l’OM, qui ne s’est toujours pas encore exprimé. Le Betis Séville et Leicester City sont également à l’affût, mais continuent de tergiverser. L’ASM pourrait donc s’offrir ce jeune prodige avant la fin du mercato estival.

