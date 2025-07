Mercato PSG : Luis Campos insiste pour un défenseur belge !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos met les bouchées doubles pour s’offrir une pépite en Belgique pendant ce mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un roc belge

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos est à fond sur une piste en Belgique. L’international belge, Maxim De Cuyper est sur la short-list des dirigeants du club de la capitale française pendant ce mercato estival. Ce jeune défenseur évolue actuellement au Club Bruges et a brillé cette saison en Ligue des Champions et en Jupiler League Pro.

Lire aussi : Mercato PSG : 40M€ ! L’incroyable coup de génie de Campos

À voir Mercato : Matthieu Udol ouvert à un transfert au RC Lens ?

Maxim De Cuyper a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives en 48 matches cette saison. Des statistiques impressionnantes pour un défenseur. Selon les informations de Sacha Tavolieri, Luis Campos a pris le vol, il y quelques semaines déjà, et s’est rendu lui-même en Belgique et a suivi la performance du crack belge lors de rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et Club Bruges (0-0).

Lire aussi : PSG Mercato : 30M€, Kang-In Lee se rapproche d’un transfert

À l’issue de la rencontre, Luis Campos serait satisfait de ce que Maxim De Cuyper a produit sur le terrain et aurait décidé de passer à l’attaque pour l’amener à Paris. Le technicien du PSG, Luis Enrique veut des défenseurs talentueux cet été pour apporter de tonus à la ligne défensive de l’équipe. Les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur.

Lire aussi : FLASH Mercato : Accord entre le PSG et Fenerbahçe pour 10M€

À voir Mercato OM : Feu vert pour le départ d’un taulier !

Les Parisiens attendent la fin de la Coupe du monde des clubs pour se concentrer davantage sur ce dossier. Maxim De Cuyper est mis sur le marché cet été. Sa valeur marchande est estimée à 16 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais les dirigeants belges demandent 25 millions d’euros pour le laisser partir.