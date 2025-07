Mercato AS Monaco : Après Ansu Fati, une star à 0 € arrive !

Le mercato à l’AS Monaco s’emballe après l’arrivée de Paul Pogba et Ansu Fati. Les recruteurs du club princier s’activent pour renforcer l’équipe d’Adi Hütter. Dans cette optique, Thomas Partey, ancien joueur d’Arsenal FC serait convoité.

Mercato : Thomas Partey plaît à l’AS Monaco !

Le mercato estival à l’AS Monaco a pris une allure impressionnante depuis quelques semaines. Plusieurs cibles européennes ont été approchées pour former une équipe digne de la Ligue des Champions. Dans ce contexte, les Monégasques ont signé Paul Pogba (joueur libre) et Ansu Fati en provenance du FC Barcelone. Le milieu de terrain français apportera son expérience dans l’entrejeu d’Adi Hütter pour de belles performances la saison prochaine.

Le joueur de 32 ans est prêt à relever ce défi, mais dans les bureaux de l’AS Monaco, il ne sera pas le seul. Selon les informations de Team Football, Thomas Partey serait également pisté pour épauler l’ancien joueur de Juventus et de Manchester United. Les Monégasques auraient exprimé leur intérêt à l’entourage de l’international ghanéen. Les discussions existent, mais la présence des autres prétendants rend le dossier délicat.

Pour l’instant, rien n’est acté entre l’AS Monaco et Thomas Partey. Le milieu de terrain ghanéen est libre de tout engagement depuis quelques jours après la fin de son contrat chez les Gunners. Évalué à 14 millions d’euros, sa signature représentera sans doute une belle opportunité pour l’AS Monaco.