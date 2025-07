ASSE : Ligue 2, Horneland envoie un message fort

Séduit par le talent et les qualités technique de jeunes joueurs de l’ASSE, Eirik Horneland entend leur donner leurs chances en Ligue 2. Il a envoyé un signal fort dans ce sens en les convoquant pour la préparation estivale.

Horneland : « Nous avons quelques grands talents à l’ASSE »

L’ASSE a entamé la pré-saison le 19 juin avec plusieurs jeunes joueurs dans son effectif. Après une dizaine de jours au centre sportif Robert Herbin, Eirik Horneland et son équipe ont entamé la deuxième phase de leur préparation, par un stage au Chambon-sur-Lignon. Ce premier stage s’achève ce samedi par un match amical test contre l’Etoile Carouge FC de Suisse, à l’Envol Stadium d’Andrézieux-Bouthéon à partir de 18 h30.

En attendant de voir quelques-uns faire leurs premiers pas avec l’équipe professionnelle, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne fait pas de mystère sur son intention de les lancer en Ligue 2, comme il l’a fait la saison dernière en Ligue 1 avec Djylian N’Guessan, a seulement 16 ans.

« Nous avons quelques grands talents à l’ASSE. Nous voulons que la formation joue un grand rôle au sein de l’équipe première. Nous avons de jeunes internationaux français U17, U19… Ils ont l’occasion de s’entraîner avec l’équipe première. C’est à eux désormais de montrer qu’ils veulent une place au sein de l’équipe fanion cette saison », a-t-il confié à Evect.

Le coach de l’ASSE décide de donner la chance aux jeunes

Parmi ces jeunes, il y a Nadir El Jamali, Axel Dodote, Maedine Makhloufi, Jules Mouton, Issiaka Touré, Beres Owusu, Luan Gadegbeku ou encore Paul Eymard (17 ans). Le dernier, un milieu international U17 français, a été particulièrement encensé par Eirik Horneland cette semaine.

« On a une nouvelle génération, on veut montrer que l’académie est une part importante du club. On a besoin de leur donner leur chance. Djylian N’Guessan a effectué 8 apparitions en Ligue 1 à 16 ans. On a montré qu’on avait le courage de le faire jouer, cela ne nous fait pas peur. Il y a des tops talents. Je ne veux pas juste qu’ils prennent part aux séances, mais qu’ils se développent […], et progresse », a expliqué l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne dans Le Progrès.