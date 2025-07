Mercato : Matthieu Udol ouvert à un transfert au RC Lens ?

Ces derniers jours, le transfert de Matthieu Udol fait jaser dans la presse française, offrant un scénario entre le RC Lens et le FC Metz. Tout juste après la sortie de son président qui refuse de le vendre à un prix dérisoire aux Lensois, le défenseur de 29 ans publie un message énigmatique sur ses réseaux sociaux.

Mercato RC Lens : Matthieu Udol prêt à aller au clash avec Metz ?

Contre toute attente, le transfert de Matthieu Udol devient de plus en plus chaud dans les bureaux du RC Lens. Depuis plusieurs jours, les Artésiens ont réussi à trouver un accord commun avec le joueur de 29 ans, mais le FC Metz constitue un obstacle. En effet, les Grenats ne souhaitent pas vendre leur capitaine cet été. Et si une vente s’impose à eux, ils exigent une somme importante, rejetant ainsi l’offre de moins de 5 millions d’euros du RC Lens.

« Il faut que les intérêts du FC Metz soient préservés afin que nous puissions le remplacer par un élément de valeur équivalente, sportivement et donc économiquement. Aujourd’hui, la proposition qui nous a été transmise ne réunit pas ces deux conditions… Et si elles ne le sont pas d’ici à la fin du mercato, pour moi, Matthieu restera ici et sera un élément central du projet de maintien en Ligue 1 », a déclaré Bernard Serin, le patron du FC Metz.

Il exprime ainsi son intention de conserver Matthieu Udol au-delà de cet été, ne lui laissant pas la possibilité de faire un choix. Quelques heures après cette sortie, le latéral gauche a publié un message énigmatique sur sa story Instagram : « il y a un temps pour tout. » Cela laisse croire à un ras-le-bol de sa part, suite à la déclaration de Bernard Serin. Reste à voir s’il serait prêt à aller au clash avec ses dirigeants pour signer au RC Lens.