PSG Mercato : Nuno Mendes fait la lumière sur sa situation au Paris SG

Alors que plusieurs sources concordantes assurent qu’il refuse de prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, Nuno Mendes a fait le point sur sa situation au PSG, dimanche, après le Trophée des Champions remporté contre l’AS Monaco.

PSG Mercato : Nuno Mendes savoure son bonheur au Paris SG

Arrivé à l’été 2021, Nuno Mendes a disputé son 100e match sous le maillot du Paris Saint-Germain pour un bilan de 4 buts et 11 passes décisives. En quatre saisons, le latéral gauche portugais a remporté dimanche soir son sixième trophée avec le club de la capitale.

Au terme de la rencontre contre l’AS Monaco, l’ancien défenseur du Sporting Portugal s’est exprimé sur sa situation dans la capitale française. Alors que les rumeurs annoncent son souhait de changer d’air l’été prochain, Nuno Mendes s’est dit heureux à Paris.

« Je suis très heureux. Très content d’avoir fait mon centième match. Je dois dire merci à tous mes coéquipiers, aux coaches qui sont passés ici au PSG. Et avec un trophée, c’est encore plus beau. Aujourd’hui, on repart d’ici avec un trophée en plus », a déclaré l’international portugais au micro de DAZN. Désireux de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu, Nuno Mendes réclame tout de même un meilleur traitement salarial.

Nuno Mendes s’accorde le temps de la réflexion

Mécontent de l’offre de prolongation proposée par ses dirigeants, Nuno Mendes estime ne pas être valorisé à sa juste valeur et ne compte pas parapher un nouveau bail avec le Paris SG. Précieux dans le système de jeu des Rouge et Bleu, le natif de Lisbonne attend une offre salariale plus attractive avant de prolonger.

Selon RMC Sport, les contacts seraient même rompus entre les deux parties. L’entourage de Mendes, mécontent de la situation, se dit pourtant ouvert à la discussion pour obtenir une revalorisation salariale. Cependant, le club de la capitale ne semble pas disposé à rouvrir les négociations pour le moment.

De son côté, le joueur se laisse le temps de la réflexion pour analyser toutes les options qui s’offrent lui. Notamment en Angleterre, où son ancien mentor du Sporting, Ruben Amorim, aimerait l’avoir dans son effectif à Manchester United. Affaire à suivre donc…